Seit einer guten Woche werden die Geschicke einer Abteilung im Helios Klinikum Berlin-Buch – das direkt an der Grenze zu Panketal liegt – von einem neuen Chefarzt geleitet: Prof. Dr. Roger Wahba hat diesen Posten in der Allgemein-, Viszeral- und Onkologischen Chirurgie von Prof. Dr. Martin Strik übernommen. Laut Krankenhaus-Verwaltung wurde er geholt, um „sein umfassendes Fachwissen und seine langjährige Erfahrung von nun an in Berlins modernstem Krankenhaus“ einzusetzen.

Prof. Dr. Wahba war zuletzt Geschäftsführender Oberarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Tumor- und Transplantationschirurgie an der Uniklinik Köln. Er verfüge über eine exzellente Expertise in allen Bereichen, heißt es dazu aus dem Berliner Klinikum . In diesem will der neue Chefarzt an Bewährtes anknüpfen, aber auch neue Schwerpunkte setzen: „Ich möchte die onkologische Versorgung weiter ausbauen und innovative medizinische Impulse einbringen“, so Prof. Dr. Wahba.

Fachbereich ist zuständig für Operationen der Bauchorgane

Zu den Aufgaben seiner Abteilung gehören insbesondere die Operationen aller Bauchorgane. Dies fängt bei der Speiseröhre an und reicht bis zur Behandlung von Dick- und Enddarmtumoren. Ebenso fallen Erkrankungen der Leber und der Bauchspeicheldrüse in das Aufgabengebiet der Allgemein-, Viszeral- und Onkologischen Chirurgie. Zusätzlich bietet der Fachbereich Operationen der Schilddrüse und der Nebenniere an.

Klinikgeschäftsführer Tim Steckel und der ärztliche Direktor, Prof. Dr. Henning T. Baberg, freuen sich über die Besetzung des Chefarzt-Postens: „Die Leitung des Fachbereichs konnte schnell und kompetent neu besetzt werden“, sagt Steckel. „Mit seiner Expertise ist Prof. Dr. Wahba ein echter Gewinn für unser Klinikum und vor allem für unsere Patienten.“ Baberg ergänzt: „Das Helios Klinikum Berlin-Buch ist für seine äußerst ungewöhnliche Spezialisierungstiefe in der gesamten Region bekannt. Prof. Dr. Wahba ist die optimale Verstärkung für unsere interdisziplinär-arbeitenden Teams.“ Im Fokus der Zusammenarbeit stehe jetzt die gezielte Weiterentwicklung der Allgemein-, Viszeral- und Onkologischen Chirurgie.

Prof. Dr. Roger Wahba übernimmt den Fachbereich der Allgemein, Viszeral- und Onkologischen Chirurgie am Helios Klinikum Berlin-Buch.

Neuer Chefarzt forscht zur Anwendung von Augmented Reality

Prof. Dr. Wahba studierte Humanmedizin an der Medizinischen Fakultät der Albertus-Magnus-Universität zu Köln. Seit 2011 ist er Facharzt für Chirurgie. Im Jahr 2014 beendete er zudem erfolgreich die Ausbildung zum Facharzt für Viszeralchirurgie und absolvierte die Weiterbildung „Spezielle Viszeralchirurgie inklusive Transplantationschirurgie“. 2016 erlangte er die Zusatzbezeichnung Spezielle Viszeralchirurgie.

Von 2011 an arbeitete er als Oberarzt an der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Tumor- und Transplantationschirurgie an der Uniklinik Köln. 2015 etablierte er dort das Programm zur Behandlung von Bauchfellkrebs. Seit 2018 ist er als Chirurgischer Leiter des Leberkrebszentrums sowie seit Mai 2021 als geschäftsführender Oberarzt tätig gewesen. Zu seinen wissenschaftlichen Schwerpunkten gehört die Erforschung innovativer Techniken, wie der Augmented Reality (erweiterte Realität), und deren Anwendung bei komplexen Operationen in der Bauchhöhle.