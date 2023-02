Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen hat die Stadtverwaltung in Bernau einen Spielplatz schließen lassen. Das teilte das Rathaus am Freitag mit.

Betroffen ist nun der Spielplatz an der Elli-Voigt-Straße im Ortsteil Schönow . Nach Auskunft von Rathaussprecherin Nancy Kersten-Köhn sei im Zuge regelmäßiger Sicherheitsüberprüfungen festgestellt worden, dass Fundamente der Spielgeräte freiliegen. „Im Sandbereich wurde so tief gegraben, dass die Fundamente frei liegen und nun eine Überprüfung und Reparatur vor Ort nötig ist“, erklärte die Sprecherin.

Auch Spielplatz in Friedenstal geschlossen

Auf den Spiel- und Kletterspaß müsse in Schönow deshalb aber niemand verzichten. „Zur Überbrückung können die Spielplätze in der Kantstraße, in der Feldstraße, in der Schulstraße oder Am Alten Kabelwerk genutzt werden“, so die Rathaussprecherin.

Bereits am 20. Januar hatte die Stadtverwaltung in Bernau den Spielplatz an der Rhinstraße im Stadtteil Friedenstal auf unbestimmte Zeit schließen lassen – ebenfalls aufgrund von Sicherheitsbedenken. Nach starken Regenfällen war der Spielplatz in der Bonava-Siedlung überschwemmt worden. Bis zu 30 Zentimeter stand das Wasser dort hoch. Der Immobilienkonzern will nun prüfen, wie Regenwasser schneller abgeleitete werden kann. Als Alternative in Friedenstal gilt der Spielplatz am Nuthering.