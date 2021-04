Die CDU Panketal unternimmt einen zweiten Anlauf, Hundeauslaufplätze in der Gemeinde Panketal ausweisen zu lassen. Ein eingereichter Antrag sieht vor, die Verwaltung zu beauftragen, sowohl in Zepernick als auch in Schwanebeck jeweils ein geeignetes Gelände zu finden. „Wir hoffen auf ein klares B...