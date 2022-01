Noch sind die Umstände ungeklärt, unter denen am Montagabend in Wandlitz ein 53-Jähriger Mann verstorben ist. Der Staatsanwalt ermittelt. Der ums Leben gekommene Wandlitzer war kein Unbekannter, wie sich am Tag nach seinem Tod zeigt. Der Musiker stand 24 Jahre lang mit der bekanntesten und erfol...