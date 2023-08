Am Montagabend, dem 21. August, mussten Rettungskräfte und ein Hubschrauber zur Berliner Stadtgrenze bei Ahrensfelde Lindenberg ausrücken. In der Straße Am Luchgraben, die zum Berliner Stadtteil Wartenberg-Malchow gehört, soll der Fahrer eines Motorrads beim Fahren auf einem Rad – einem sogenannten Wheelie – die Kontrolle verloren haben.

Dabei erfasste der junge Fahrer des Zweirads zwei stehende Frauen und verletzte diese zum Teil schwer.

Notarzt wird mit Hubschrauber an Unfallstelle geflogen

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr und mehrere Rettungswagen waren kurz nach dem Notruf, etwa gegen 19.45 Uhr, ausgerückt. Auch ein Notarzt wurde per Rettungshubschrauber zur Unfallstelle geflogen.

Den bisherigen Informationen zufolge sollen der Fahrer des Motorrads und eine Frau dabei leichtere Verletzungen erlitten haben, während die andere Betroffene schwere Verletzungen bei dem Zusammenstoß erlitt. Die Verletzten sind in umliegende Krankenhäuser transportiert worden.

Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt nun zu dem Geschehen. Die Straße Am Luchgraben war für rund eine Stunde vollständig gesperrt.