Es blitzte und donnerte die ganze Nacht hindurch, in Bernau blieb das nicht ohne Folgen. Gegen 5.40 Uhr bekam die Leitstelle Nordost in Eberswalde einen Brand in einem Eigenheim in der Milchstraße gemeldet.

Nachbarn hatte den Rauch im Eigenheim nebenan bemerkt, die Besitzer des Hauses waren zu diesem Zeitpunkt nicht zugegen. „Der Einsatz läuft aktuell noch, zum Schäden lässt sich daher noch nichts sagen“, so Marcel Haupt vom Lagedienst der Leitstelle am Dienstagmorgen. Wichtig: Personen wurden nicht verletzt.

Insgesamt sei die Unwetter-Nacht aber glimpflich verlaufen. In den drei Kreisen Uckermark, Barnim und Oberhavel kam es zu sechs Einsätzen. Meist mussten gebrochene Äste beseitigt werden.

Keller in Frankfurt (Oder) bei Starkregen vollgelaufen

Im Bereich der Leitstelle Oderland konzentrierten sich die Einsätze der Feuerwehr auf den Bereich der Stadt Frankfurt (Oder). Einige Keller waren nach heftigen Regenfällen vollgelaufen, nachdem die Straßen das Wasser nicht mehr fassen und ableiten konnten.