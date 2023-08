Nach dem schweren Gewitter in Berlin in der Nacht zu Dienstag fährt die S-Bahn-Linie 85 nach einem Blitzeinschlag zunächst nicht. Auf den Linien S8 und S9 kommt es zu Verspätungen und Ausfällen, wie die S-Bahn am Dienstagmorgen auf ihrer Webseite mitteilte. Auswirkungen gebe es zwischen Baumschulenweg und Treptower Park.

Auch auf der Linie S47 ist der Verkehr unterbrochen, wie die S-Bahn auf dem Kurznachrichtendienst „X“, früher Twitter, mitteilte. Dort war ein Baum auf die Gleise gestürzt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen werde eingerichtet, so der Verkehrsdienst.

Im Berliner Ortsteil Wittenau ist nach dem Unwetter ein Signal gestört. Aus diesem Grund verkehren die Linien S1 und S26 nur zwischen Teltow Stadt und Nordbahnhof. Auch hier kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen, teilt die S-Bahn auf ihrer Internetseite am Morgen mit.