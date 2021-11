Aufgrund der steigenden Inzidenzen und der coronabedingten Beschlüsse des Landes Brandenburg sagt der Tourismusverein Kloster Lehnin e.V. mit großem Bedauern den geplanten Adventsmarkt auf dem Lehniner Klostergelände am 28.11.2021 ab.

Die späte Absage rühre daher, dass die Landesregierung erst in der Woche vor dem ersten Advent die rechtlichen Rahmenbedingungen ändert(e).

Besonders schwierig sieht die Vorsitzende des Tourismusvereins, Angelika Hermann, diese Situation für die Händler und die am Programm Beteiligten. Um die Pandemie-Situation in den Griff zu bekommen, sei jedoch eine Absage verständlich. „Der Verein hofft, dass es im nächsten Jahr endlich wieder möglich sein wird, den Adventsmarkt in gewohnter Form durchführen zu können", so Hermann.