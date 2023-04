Wer beim finalen Forum allerdings auf eine hitzige Debatte zwischen den Spitzenkandidaten ähnlich den Kanzlerduellen im TV hoffte, wurde enttäuscht. Bereits im Vorfeld hatte Pfarrerin Dr. Christiane Moldenhauer, die gemeinsam mit den Kirchenältesten der Evangelischen Gemeinde in Bad Belzig die Ausrichtung des Forums unterstützte, bekräftigt: „Wir kommen einem vielfach geäußerten Wunsch der Menschen nach, werden jedoch kein TV-Duell veranstalten.“

Auch der in Medewitz beheimatete Kandidat Robert Pulz wies zu Beginn der Wahlveranstaltung darauf hin: „Wir werden uns nicht unter der Gürtellinie duellieren, sondern sachlich unsere Standpunkte klarmachen.“ Die beiden Feuerwehrmänner sind in der Vergangenheit bereits mehrfach beruflich aufeinander getroffen: Hendrik Hänig ist als stellvertretender Leiter der Rettungsdienstleitstelle in Brandenburg an der Havel tätig, Robert Pulz arbeitet als Leiter der Feuerwehr in Halle/Saale.

Rund 300 Bad Belzigerinnen und Bad Belziger pilgerten in die Marienkirche

Nachdem Kantor Winfried Kuntz mit „Märkische Heide“ auf der Papeniusorgel den Abend musikalisch eröffnet hatte, begrüßte Pfarrerin Moldenhauer das Publikum. Rund 300 interessierte Bürgerinnen und Bürger waren der Einladung in die Marienkirche gefolgt. Kurzfristig musste mit Bänken und Stühlen nachgerüstet sowie das Podium neu positioniert werden.

Hendrik Hänig für mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung, Pulz für einen kooperativen Führungsstil

Nach ihren Herzensangelegenheiten als Neu-Bürgermeister befragt, sprach sich Hendrik Hänig für ein gemeinsames Zusammenrücken, für mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung im politischen Geschehen von Bad Belzig aus. Robert Pulz hingegen hätte gleich zu Beginn seiner Amtszeit eine interne Stadtverordnetenversammlung im Visier, um die Basis für die bevorstehende, gemeinsame Arbeit zu erörtern. Bei der Frage, wie sie ihre Art des Führens einschätzen, legte sich Robert Pulz auf „einen kooperativen Führungsstil“ fest. Sein Kontrahent antwortete, dass er eine Verteilung aller Aufgaben anstrebe.

„Was wollen Sie tun, um den Kurort Bad Belzig zu stärken“, wollte jemand im Publikum wissen. Für Robert Pulz war klar: „Am wichtigsten ist zunächst der Erhalt des Kurorts, deshalb müssen wir die Therme halten.“ Hendrik Hänig holte weiter aus: Nicht nur die Therme gelte es zu stärken, sondern auch andere Unternehmen in der Region, um das Gesamtkonzept „Kurort Bad Belzig“ zu fördern.

Beide Kandidaten setzen auf eine stärkere Beteiligung der Jugend

Nach einer Art der Jugendbeteiligung gefragt, erläuterte Robert Pulz sein Vorhaben, einen Senioren- ebenso wie einen Kinder- und Jugendbeirat in Bad Belzig integrieren zu wollen. Hendrik Hänig, der mit seiner Familie in Neschholz lebt, erklärte daraufhin, dass es ähnliche Instanzen bereits gäbe. Er würde Schülersprecherinnen und Schülersprecher in die Kommunalpolitik miteinbeziehen wollen. Wie in anderen Regionen könne er sich ein Projekt „Kinderbürgermeister" vorstellen.

Am 23. April treten die Bürgerinnen und Bürger an die Wahlurnen

Und was wäre für die beiden Bürgermeister-Kandidaten ein absolutes Tabu? „Ich würde niemals das Amt über meine Familie stellen“, konstatierte Hendrik Hänig direkt. Robert Pulz sprach sich gegen Tätigkeiten aus, die das Amt derart beschädigen, dass er sich nicht mehr vor die Tür trauen würde.

Nun ist es an den Wählerinnen und Wählern: Wer wird der neue Bürgermeister in Bad Belzig? Gewählt wird am Sonntag, 23. April.