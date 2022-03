Irene S. (*Name auf Wunsch anonymisiert) hat es gern schön Zuhause. Dazu gehört auch ein gepflegtes Grundstück. Auf ihrem Anwesen in Finow steht aber jede Menge Arbeit an. Die 63 Quadratmeter große Wetterfassade des Hauses muss gestrichen und die Bäume müssen geschnitten werden. „Da muss ein...