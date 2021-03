Wenn Friedhelm Boginski (65) bei der Bundestagswahl am 26. September auf dem zweiten Listenplatz der Brandenburger FDP in den Bundestag einziehen sollte, geht in Eberswalde vorzeitig eine Ära zu Ende. 1996 war der Lehrer erstmals Bürgermeister von Eberswalde geworden – damals noch in einer Stich...