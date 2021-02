Am Standort Eberswalde soll eine Schuldnerberatung für den Landkreis Barnim so schnell wie möglich in Betrieb gehen. Darüber hat Barnims Sozialdezernentin Yvonne Dankert am Mittwoch im Sozialausschuss des Kreises informiert. Sie habe im Januar eine sogenannte Interimsvergabe in die Wege geleitet. Den Zuschlag habe der Kreisverband Bernau der Arbeiterwohlfahrt (AWO) erhalten. Der Träger müsse den neuen Vertrag allerdings noch unterzeichnen.

Seit Januar keine Schuldnerberatung mehr

Vorerst soll nur ein Standort wieder in Betrieb gehen

Nun solle der Vertrag die vorhandenen finanziellen Mittel nutzen, indem zunächst nur eine Schuldnerberatung den Betrieb aufnimmt, teilt Yvonne Dankert auf Nachfrage der Märkischen Oderzeitung mit. Die Zusammenarbeit mit dem alten Träger sei jedoch vorerst eine Übergangslösung. Ein reguläres Vergabeverfahren, dann europaweit, laufe voraussichtlich am 1. Juli an, so die Sozialdezernentin.

Wann genau Betroffene sich wieder am Standort Eberswalde beraten lassen können, hänge nun von der Rückmeldung der Arbeiterwohlfahrt ab.