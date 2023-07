Wieder gibt es den Eberswalder Stadtlauf in zwei Varianten. Wer mag, kann vom 1. August 2023 bis zum 8. September 2023 wie schon in den Vorjahren individuell auf die Strecke gehen. 2022 hatten sich alles in allem 455 Starterinnen und Starter dieser Herausforderung gestellt. Der eigentliche Wettkampftag ist am 10. September 2023 zu erleben. 2022 waren dabei 1480 Sportlerinnen und Sportler angetreten.

„Die sechs Wochen Stadtlaufzeit sind uns inzwischen echt ans Herz gewachsen“, sagt René Hoffmann, der Vorsitzende des Vereins Partner für Gesundheit, der das Volksfest in Bewegung organisiert.

Wo gibt es diesmal die Startnummern?

Eberswalde autofrei 16. Stadtlauf mobilisiert den Barnim – so viele Sportler gehen auf die Piste Eberswalde Täglich seien vom 1. August 2023 bis zum 8. September 2023 Läuferinnen und Läufer durch Eberswalde unterwegs, die die gemeinsame Idee von einem gesunden Barnim nach außen tragen würden – jeder in seinem Tempo, jede zum für sie passenden Termin und alle nach ihren Möglichkeiten.

Wer sich anmelden will, sucht dafür die Internetseite www.eberswalder-stadtlauf.de auf, wird zum Unternehmen Ziel-Zeit weitergeleitet und füllt dort alle notwendigen Felder aus. Das gilt gleichermaßen für die Teilnahme an der individuellen Stadtlaufzeit und am Wettkampftag. Interessierte können sich ihre Startnummer für die Stadtlaufzeit entweder als PDF zuschicken lassen und selbst ausdrucken oder bei Hoffmann & Brillen an der Eisenbahnstraße 72 in Eberswalde abholen. Die Startnummern für den Wettkampftag gibt es sowohl am Stadtlaufsonntag als auch am 8. September 2023 von 15 bis 18 Uhr oder am 9. September 2023 von 9 bis 13 Uhr im Geschäft.

Organisationsbeitrag ermöglicht Spenden

Teilnahme am Wettkampftag kostet zwischen 2,50 Euro beim Bambini-, Kinder- und Handicap-Lauf und 100 Euro beim Teamlauf, dem seit jeher eine zentrale Rolle beim Eberswalder Stadtlauf zukommt.

Der Eberswalder Stadtlauf hat sich längst zum wichtigsten Treffpunkt für alle entwickelt, die Spaß an der Bewegung und Freude an der Begegnung haben. „Außerdem lebt die Veranstaltung in beiden Varianten auch von dem Gedanken, an der Seite engagierter, sozialer Projekte in der Region zu stehen, die mit den Erlösen aus dem Stadtlauf finanziell unterstützt werden", betont René Hoffmann. Jede Starterin und jeder Starter trage mit dem von ihr/ihm zu leistenden Organisationsbeitrag dazu bei, dass die Partner für Gesundheit Gutes fördern dürften. Deshalb komme es auf jede Wohltäterin und jeden Wohltäter in Laufschuhen an.

Der Vorsitzende der Partner für Gesundheit geht davon aus, dass mit der 17. Ausgabe die 150 000-Euro-Marke an Stadtlauf-Erlösen für soziale Zwecke gerissen werden kann. Von Spenden dieser Art ist in der Vergangenheit bereits das Kunstwerk „Die Ruferin“ auf dem Marktplatz finanziert worden. Zudem gab es Geld für die Nachmodellierung der vier Adlerköpfe an der Schillertreppe in Eberswalde. Und auch die Anschubfinanzierung für die Weihnachtsbeleuchtung entlang der Eisenbahnstraße geht auf diese Einnahmequelle zurück. Vor allem aber ist Geld an Kitas, Schulen und Vereine vor allem in Eberswalde und Umgebung geflossen.

Fünf Projekte sind diesmal Nutznießer

Und wofür wird 2023 gelaufen? Der Vorstand des Vereins, dem neben René Hoffmann zudem Doreen Mattot, Manuela Bester und Katja Henning angehören, hat sich für fünf spannende Projekte entschieden. Zu den Nutznießern zählt der Verein Für Frauen aus Eberswalde, der im Barnim ein Frauenhaus betreibt. Bedacht wird zudem das St. Stylian Kinderhilfswerk mit Sitz in Eberswalde, das sich schwerkranker Kinder aus Russland annimmt. Überdies steht mit dem Haus Sozialer Integration ein freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe auf der Liste, der sich in den Kreisen Märkisch-Oderland und Barnim engagiert. Weitere Empfänger von Zuschüssen aus den Stadtlauf-Erlösen sind das Duden-Institut für Lerntherapie in Eberswalde und die Frühförder- und Beratungsstelle Eberswalde des Kreisverbandes Bernau der Arbeiterwohlfahrt.

Worauf freut sich eigentlich René Hoffmann besonders, wenn er an die 17. Ausgabe des Eberswalder Stadtlaufes denkt? „Es fällt mir schwer, mich auf ein Glanzlicht zu beschränken“, sagt der Vorsitzende der Partner für Gesundheit. Aber der für den 27. August 2023 angekündigte Blaulichtmarsch, an dem erneut Vertreter von Feuerwehren, Deutschem Roten Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe, Technischem Hilfswerk und Polizei in Uniform antreten werden, sei unter Garantie etwas ganz Besonderes.