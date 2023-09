Günstige Spritpreise können es nicht gewesen sein, dass sich zwei Verkehrsteilnehmer am Mittwochnachmittag (20.9.) nicht einig waren, wer zuerst in Richtung Tankstelle abbiegen darf. Die Uneinigkeit mitten im Berufsverkehr hatte Folgen. Auch für viele Leute, die von Eberswalde nach Britz und umgekehrt fahren wollten.

Um 16.27 Uhr ging die Meldung bei der Berufsfeuerwehr Eberswalde ein. Mit sieben Einsatzkräften rückte die Feuerwehr in die Breite Straße aus. In der Einfahrt zur Shell-Tankstelle hatte es einen Unfall gegeben. Der Fahrer eines Motorrades mit Eberswalder Kennzeichen und der Fahrer eines BMWs mit einem BAR-Kennzeichen kollidierten, als beide gleichzeitig in die Tankstelle einbiegen wollten.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge. Die Folge war ein Stau, der auch vielen BBG-Bussen zum Verhängnis wurde.

© Foto: Stephan Backert

Motorradfahrer wurde verletzt

Der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Eberswalde teilte auf MOZ-Anfrage mit, dass der Motorradfahrer dabei verletzt wurde. Er wurde notärztlich behandelt. Gegen 17.30 Uhr wurde er in ein Krankenhaus abtransportiert.

Die Uneinigkeit der beiden Unfallbeteiligten hatte weitere Folgen. Die Straße in Richtung Britz und Angermünde musste beidseitig gesperrt werden. Bei den Absperrmaßnahmen hatte die Eberswalder Feuerwehr die Polizei unterstützt.

Betriebsstoffe wurden beseitigt

Neben der Unterstützung bei der notwendigen Straßensperrung hatten die Kameraden der Feuerwehr noch eine weitere Aufgabe zu bewältigen. Bei dem Unfall waren Betriebsstoffe ausgelaufen. Diese wurden von der Feuerwehr aufgenommen und der Entsorgung zugeführt.

In Folge des Unfalls gab es längere Rückstaus mitten im Berufsverkehr in beiden Fahrtrichtungen. Im Stadtgebiet Eberswalde staute es sich bis zum Bereich Dr. Gillwald-Höhe. Auch einige Fahrzeuge der Barnimer Busgesellschaft waren in den Stau verwickelt.