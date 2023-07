Der See Klein Ahlbeck erinnert mit seinem Sandstrand ein wenig an sein großes Pendant an der Ostsee auf Usedom. Vor allem für die, die in der Nähe ihren Garten haben, ist der kleine Badesee ein willkommener Ort der Erfrischung bei sommerlichen Temperaturen. Er liegt etwas versteckt zwischen dem ODEG-Werk und der Shell-Tankstelle.

Am Montag (17. Juli) vor 14 Uhr kam die Meldung, dass eine Person im Wasser nicht mehr sichtbar sei. Ein Großeinsatz der Eberswalder Berufsfeuerwehr folgte. Sechs Einsatzfahrzeuge der Berufsfeuerwehr waren vor Ort. Hinzu kamen zwei Rettungswagen und zwei Polizeifahrzeuge.

Taucher sind im Einsatz

Laut dem Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Eberswalde wurde eine Person im Wasser vermisst. Es handelt sich um einen 20-jährigen Mann. Die Feuerwehr Eberswalde hat selbst nach dem jungen Mann getaucht, ihn aber nicht gefunden.

Das Gelände rund um den See wurde bisher ergebnislos abgesucht. Der See Klein Ahlbeck ist nach Angaben des Einsatzleiters bis zu sechs Meter tief.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald neue Informationen vorliegen.