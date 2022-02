Wahl zum Bürgermeister in Eberswalde

Telegram und Co gelten als Katalysatoren einer sich immer weiter radikalisierenden Minderheit in Deutschland. Auch der AfD-Bundestagskandidat in Eberswalde, Roman Kuffert, ist als Mitglied und Begründer der Chatgruppe „Eberswalde steht auf“ unterwegs.