Nach der Wahl ist vor der Wahl. In Eberswalde wird es im ersten Quartal 2022 Bürgermeister-Neuwahlen geben. Dies steht seit Montagfrüh fest. Amtsinhaber Friedhelm Boginski (FDP) hat den Einzug in den Bundestag geschafft. Über die Landesliste. Die Liberalen haben mit ihrem Ergebnis vom Sonntag in ...