Termine für Blutspender in Eisenhüttenstadt

Zwei Termine für Blutspender bietet der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes im September 2023 in Eisenhüttenstadt an, und zwar dicht beieinander.

Am 13. September wird Blut im Werkzentrum von ArcelorMittal abgezapft. Von 11 bis 15 Uhr haben Spender die Möglichkeit, sich dort einzufinden. Allerdings sollte man vorher ein Zeitfenster vereinbart haben, das ist online und telefonisch unter 0800 1194911 möglich.

Der zweite Termin findet am 15. September von 15 bis 19 Uhr in der Goethe-Grundschule an der Kastanienstraße statt. Auch dort ist ein Termin zu reservieren.