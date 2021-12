Der Corona-Inzidenzwert in Eisenhüttenstadt lag am Montag bei rund 790, im Amt Neuzelle sogar bei weit über 1000. In Eisenhüttenstadt waren innerhalb von sieben Tagen 185 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus registriert worden. Doch davon und den Belastungen, die das für das Gesundheitssystem mit...