Die Einbruchsserie im Eisenhüttenstädter Stadtzentrum reißt nicht ab. Dieses Mal davon betroffen war der Friseur Beauty Artistry von Marty Schneider in der Lindenallee.

Die Täter waren in der Nacht zum Donnerstag (28. September) durch ein Fenster am Hintereingang in das Geschäft eingedrungen. Die Polizei war um 9.30 Uhr darüber informiert worden.

Laut dem Betreiber ist es nunmehr der zweite Einbruch innerhalb von fünf Wochen. Die Diebe hatten es zwar nicht auf das Frisier-Gerät abgesehen, jedoch Tablets und Smartphones mitgenommen. Die Polizeidirektion Ost beziffert den Sachschaden auf 2000 Euro.

Bereits vor fünf Wochen eingebrochen

Ein ähnlicher Schaden war laut dem Betreiber bereits vor fünf Wochen entstanden, nur hatten die Einbrecher damals noch Bargeld mitgenommen. Solches hatte sich dieses Mal aus dem Einbruch vor fünf Wochen nicht im Geschäft befunden.

Immerhin konnte am nächsten Tag der Betrieb wie gewohnt fortgesetzt werden. Die Polizei hat unmittelbar nach der Anzeige bereits eine heiße Spur aufgenommen und den Kontakt zu zwei Tatverdächtigen hergestellt.