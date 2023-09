Wieder klirrten nachts Scheiben, wieder drangen Unbekannte in Geschäfte ein, wieder wurde Verschiedenes gestohlen. Die Einbruchsserie in Geschäfte in Eisenhüttenstadt geht weiter. Diesmal hat es eine Tankstelle im Stadtzentrum sowie ein Eiscafé in der Lindenallee getroffen.

In der Nacht zum 14. September war es nach Angaben der Polizeidirektion Ost kurz nach Mitternacht zu einem Einbruch in eine Tankstelle in der Beeskower Straße gekommen. „Gewaltsam waren Täter hier eingedrungen, um Tabakwaren zu stehlen“, heißt es in der Auskunft der Polizei. Wie hoch der Schaden ist, dazu gibt es noch keine Auskunft.

Junger Täter wurde gefilmt

Zwischen 1 und 2 Uhr wurde dann die gläserne Eingangstür zum italienischen Café und Eiscafé neben dem Friedrich-Wolf-Theater zerstört. Rabiat und dreist gingen die Unbekannten vor – und keinesfalls lautlos. Aus ermittlungstaktischen Gründen werden die verwendeten Hilfsmittel nicht genannt, sind aber bekannt.

„Geld wurde gestohlen“, erzählt Loki, der der Chef der Eisbar. Die Tageseinnahmen waren glücklicherweise nicht betroffen. Auch andere Wertgegenstände kamen weg.

Kriminaltechniker sicherten Spuren, die die Kriminellen bei ihrem Treiben hinterließen, heißt es seitens der Polizeidirektion. Zudem liegt ein Video vor , dass mindestens einen der Täter im Eiscafé sehr gut zeigt. Dem Bildmaterial nach zu urteilen, handelt es sich erneut um einen sehr jungen Mann, wahrscheinlich einen Jugendlichen. Mit der Kapuze eines Sweatshirts über dem Kopf durchsucht er selbstsicher das Geschäft und wird fündig. „Mehr als zehn Minuten hat das alles nicht gedauert“, sagt der Inhaber. Im Café selbst war wohl nur ein Täter, der andere sei wohl vor der Tür geblieben.

Hoffnung auf Ende der Einbruchsserie zerstört

Die Kriminalpolizei geht bereits ersten Hinweisen zu Tatverdächtigen nach. Die Ermittlungen führen Kriminalisten in Eisenhüttenstadt.

In den vergangenen Wochen hat es immer wieder Einbrüche in Geschäfte in der Innenstadt gegeben: Ein Döner-Imbiss, ein Bäcker , eine Pizzeria, ein Optiker, ein Friseur waren unter anderem betroffen.

Wiederholt konnte die Polizei vermelden, dass sie Tatverdächtige gestellt hat , es handelte es sich jeweils um deutsche Teenager. Die Hoffnung, dass mit den Ermittlungserfolgen die Einbruchsserie oder die Einbruchsserien gestoppt sind, ist spätestens nach den jüngsten Taten verschwunden.

„Schlimm, wirklich schlimm“, sagt Loki, der Chef vom Eiscafé Crema & Cioccolato in der Lindenallee. Er hat die Eingangstür am 14. September sofort sichern lassen.