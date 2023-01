Einst war die Lindenallee, die in der DDR Leninallee hieß, die Prachtstraße von Eisenhüttenstadt. Menschen jeglicher Generationen kamen nicht nur am 1. Mai dorthin, um an der Kundgebung teilzunehmen, sondern sie flanierten durch die Magistrale der Planstadt. Hin und wieder gab es sogar Schlangen ...