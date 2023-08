Die Sehnsucht nach guten Nachrichten ist immer groß – aber vor allem dann, wenn auch so viel Negatives in der Welt, in Europa, in Deutschland, in Brandenburg und in der Region Eisenhüttenstadt passiert. Oftmals sind diese schlechten Nachrichten fast schon erdrückend. Dabei passiert noch immer viel Gutes und Schönes – auch in Eisenhüttenstadt und den umliegenden Ämtern Brieskow-Finkenheerd, Neuzelle und Schlaubetal. Genau, das wollen wir Ihnen künftig zum Wochenstart mit auf den Weg geben.

Menschen, Stahl und Tiere

Zu erzählen gibt es viele positive, manchmal sogar inspirierende Geschichten: über Unternehmen und Unternehmer, Menschen von nebenan und Tiere, über Stahl und Papier, über Gaststätten oder Veranstaltungen auf der Freilichtbühne, in der Kajüte, im Friedrich-Wolf-Theater. Denn überall passiert etwas. Vielleicht gibt es ja bald auch grünes Licht für den internationalen Campus der Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe? Unsere Reporter von MOZ.de bleiben für Sie dran.

Natürlich werden sie bei ihrer Recherche künftig nicht durch die rosarote Brille schauen und Missstände übersehen. Auf keinen Fall. Aber in den „Good News aus dem Osten“ werden Ihnen eben nur die Storys ans Herz gelegt, die Ihnen zum Start der Woche hoffentlich ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, die Sie motivieren und Ihren Tag ein wenig erhellen. Im Osten geht schließlich die Sonne auf.

Die „Good News“ der Woche – im Newsletter am Montag

Wenn Sie in Eisenhüttenstadt und Umgebung etwas Tolles sehen, wenn Sie jemanden kennen, der nicht nur redet, sondern zum Wohle vieler handelt, dann scheuen Sie sich nicht, den Kontakt zu uns zu suchen.

Damit auch Sie keine guten Nachrichten aus Eisenhüttenstadt und Umgebung mehr verpassen, bietet MOZ.de nun einen lokalen Newsletter mit ausschließlich guten Nachrichten und Berichten an. Verschickt wird die digitale Post mit den wichtigsten Inhalten der vergangenen Tage immer am Montag noch vor dem Frühstück. Die Anmeldung ist kostenfrei, die Registrierung ganz einfach