Das Tierheim Am See an der Vogelsänger Chaussee in Eisenhüttenstadt ist eine der etwa einhundert deutschen Partner-Tierheime, die sich dieser Hunde annehmen. Der Vorteil: Grundsätzlich kommen nur kastrierte, gechipte und geimpfte Vierbeiner über die Grenze und damit ist der gesundheitliche Zustand im Wesentlichen bekannt. Zudem kennt man im Groben die Charaktereigenschaften. Der Nachteil von solchen aus der Smeura stammenden Tieren: Niemand kennt ihre Vorgeschichte so richtig, die Hunde können individuelle Eigenarten mitbringen, die die Mitarbeiter im Tierheim erst so mit der Zeit feststellen, um sie dann an für sie geeignete Halter zu vermitteln.