Italien, Türkei, Singapur und Deutschland stehen unter anderem auf dem Tour-Plan 2023 dieses Weltstars. Auch in Amerika hat er schon in ausverkauften Musikhäusern gespielt. Nun wird der Musiker erstmals auch nach Eisenhüttenstadt kommen, und zwar nicht nur einmal. Und das ist eine große Überraschung, mit der selbst die Veranstalter vor wenigen Monaten nie im Leben gerechnet hätten.

David Garrett, der mit seiner Violine ein Superstar geworden ist, wird im Rahmen seiner Iconic-Tour gleich zweimal auf der Freilichtbühne in den Diehloer Bergen auftreten.

„Für Eisenhüttenstadt ist das eine Hammer-Nachricht“, freut sich Thomas Alisch, Geschäftsführer der Roxx Event Location in Eisenhüttenstadt, der gemeinsam mit Marc Wiedemann, Chef der MW Sport GmbH in Müllrose, den Hütte-Konzert-Sommer 2023 mit musikalischem Leben füllen.

Das Management meldete sich

David Garrett kommt für zwei Konzerte nach Eisenhüttenstadt.

David Garrett sei im Sommer in ganz Brandenburg, exklusiv in Eisenhüttenstadt zu erleben, erklärte Alisch bereits, als er im Dezember erstmals verkündete, dass der Musiker für die Freilichtbühne zugesagt habe. Sein Geschäftspartner sprach von einem „Riesen-Highlight“. Dass es gelungen sei, einen solchen Star zu holen, habe auch damit zu tun, dass die zwei sich in der Vergangenheit in der Veranstaltungsbranche als zuverlässige Partner erwiesen hätten, sagte Wiedemann damals.

Nun gibt es also sogar eine David-Garrett-Zusatzshow, und zwar am 14. Juli 2023. Das Management des Geigers habe angefragt, berichtet Alisch. Grund dafür sei der wahnsinnig erfolgreiche Ticketverkauf für die erste Show auf der Freilichtbühne am 2. Juni. Die ist nämlich in Rekordzeit ausverkauft gewesen. Die etwa 2000 Tickets waren vergleichsweise schnell vergriffen.

„Es kommen immer wieder Anrufe zwecks Tickets“, berichtet Thomas Alisch. Er selbst hatte sich nach eigenen Angaben auch schon mit dem Gedanken beschäftigt, wie es wäre, ein zweites Konzert mit David Garrett anzubieten – vor allem, nachdem er von der langen Warteliste für Tickets erfahren hatte, die es ihm zufolge beim Tourismusverein Oder-Region (TOR) in der Lindenallee in Eisenhüttenstadt gibt.

Nach Eisenhüttenstadt steht Italien auf dem Programm

Und dann fragte eben auch noch das Management. Da habe man sich besprochen und sich für David Garrett im Doppelpack entschieden, so Alisch. Der 14. Juli 2023 sei der einzig mögliche Termin zu einem Wochenende gewesen. Denn die Tour des Musikers steht ja bereits seit etlichen Wochen. Nach der zweiten Show in Eisenhüttenstadt geht es für ihn beispielsweise nach Italien.

„Aber das ist ja auch für einen solchen Künstler etwas Besonderes, ein Konzert so schnell ausverkauft zu bekommen“, sagt Thomas Alisch. Diese Euphorie wolle man nutzen. Nun sollen auch die eine Chance auf ein Ticket bekommen, die für den 2. Juni erfolglos geblieben waren.

„Die Anfragen sind noch immer sehr, sehr hoch“, sagt der ROXX-Chef. Mit der zweiten Show habe man auch den Gedanken verworfen, für das erste Konzert am 2. Juni möglicherweise noch extra VIP-Tickets anzubieten.

„Eisenhüttenstadt, Germany, Freilichtbühne“ heißt es auf der Internetseite des Star-Geigers für den 2. Juni 2023, 19:30 Uhr. Danach tauchen die Namen Florenz und Rom auf. Die Zusatzshow in der ostbrandenburgischen Stahlstadt einen guten Monat später ist dort noch gar nicht verzeichnet.

Ticketverkauf soll am 21. April starten

Es sei aber alles unter Dach und Fach, versichert Thomas Alisch. Der Ticketverkauf soll am 21. April starten, wahrscheinlich gegen 14 Uhr. Eintrittkarten gebe es dann nur online bei Eventim und beim Tourismusverein in der Lindenallee in Eisenhüttenstadt.

Die „Iconic“-Tour folgt auf das gleichnamige Album von David Garrett, das im November des vergangenen Jahres auf den Markt gekommen war. Dazu schreibt er selbst: „Die berühmten Geiger des Goldenen Zeitalters im 20. Jahrhundert haben mich zu diesem Album inspiriert. Heifetz, Kreisler, Francescatti, Grumiaux und natürlich der große Yehudi Menuhin – sie alle sind für mich musikalische Helden. Deshalb der Titel des Albums: Iconic.“