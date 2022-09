Im Friedrich-Wolf-Theater in Eisenhüttenstadt fehlen sämtliche Stühle im Parkett, 477 an der Zahl. Lediglich im Rang sind noch die 234 Plätze zu finden. Richtig kahl sieht der große Saal nun aus. Doch was ist der Grund? Gab es eine Havarie? Steht eine Großreinigung oder die Sanierung an? Werde...