Das Programm auf der MS Goldberg bis 15. Oktober 2023 in Eisenhüttenstadt

Das ist das Programm auf dem Jüdischen Kulturschiff MS Goldberg am Bollwerk in Eisenhüttenstadt. Die Veranstaltungen ab dem 6. Oktober sollten zunächst in Frankfurt (Oder) stattfinden, können nun aber ebenfalls in Eisenhüttenstadt besucht werden. DER EINTRITT IST FREI

● Workshop für Schüler „Meet a Rabbi“ am 2. Oktober, 15 Uhr.

● 2.10., 19 Uhr: „Vor allem eins: Dir selbst sei treu“ – Comic-Konzert mit Itay Dvori;

● 3.10., 19 Uhr: „Tanzcafé Theresienstadt“ mit Hartmut Behrsing, Jörg Thieme, Wolfgang Korb;

● 4.10., 19 Uhr: „Embrace the world!“ mit dem Duo Moon & Melody;

● 6.10., 19 Uhr: „A Tribute to Benny Goodman“ mit Boris Rosenthal & Friends;

● 7.10., 19 Uhr: „Empfänger unbekannt“ – Ein Briefdrama mit den Schauspielern Axel Pape und Rainer Appel. (TIPP der REDAKTION);

● 8.10., 19 Uhr: Mascha Kaléko: „Schön war die Fremde, doch Ersatz. Mein Heimweh hieß Savignyplatz“ mit Judith Kessler als Erzählerin und Max Doehlemann am Klavier;

● 9.10., 19 Uhr: Doku-Revue „Höchste Eisenbahn“ mit Ben Zimmermann und Mark McNeill;

● 10.10., 17 Uhr: „Jews in Jazz“ mit Andrej Hermlin und The Swingin’ Hermlins;

● 11.10., 19 Uhr: „Lost in the Stars“ – ein kurzweiliger Kurt-Weill-Abend;

● 12.10., 19 Uhr: „Tanzcafé Theresienstadt“ – ein poetisch-musikalisches Erinnern mit Hartmut Behrsing, Jörg Thieme, Wolfgang Korb;

● 13.10., 19 Uhr: Paul Abraham „Reich mir zum Abschied noch einmal die Hände“ – Andrea Chudak (Sopran), Tobias Hagge (Bass), Max Doehlemann (Klavier) und Judith Kessler (Erzählerin) lassen den „König der Operette“ und seine schönsten Hits wieder auferstehen.

● 14.10., 19 Uhr: „Von Swing bis Tango“ – The Oskar Strock & Eddie Rosner Orchestra;

● 15.10., 19 Uhr: „Meisterwerke jüdischer Komponisten für Klaviertrio“ mit Felix Klein Trio