„O‘zapft is!“ heißt es am 16. September 2023 beim Oktoberfest in München – und auch in Eisenhüttenstadt. Ja, richtig gehört. Im östlichsten Brandenburg werden dann Dirndl und Lederhosen aus dem Schrank oder dem Kostümverleih geholt und dann geht die Party los – mit Live-Musik und ganz viel Bier. Dann sollen in der Inselhalle bayrische Gemütlichkeit und Feierlaune herrschen.

Das müssen Besucher wissen. Bereits ab 18 Uhr werden die Türen zur Inselhalle auf dem Inselvorplatz geöffnet. Das Fest ist nämlich vom Zelt in die Halle umgezogen und die sei festlich geschmückt worden, heißt es vonseiten der Veranstalter. Verantwortlich für das Oktoberfest in Eisenhüttenstadt zeichnen einmal mehr Thoralf Sader und Stefan Reschke, die mittlerweile echte Oktoberfest-Experten sind. Richtig losgehen soll es gegen 19 Uhr.

Parkplätze, Tickets und Essen

Wer mit dem Auto kommt, der hat vor Ort keine Probleme, einen Stellplatz zu finden. Die Wiese vor der Inselhalle und auch die offiziellen Stellflächen am Oder-Spree-Kanal stehen zur Verfügung.

Und wer noch kein Ticket hat? Kein Problem. Für Kurzentschlossene sind Karten noch an der Abendkasse für 25 Euro pro Person erhältlich. Dirndl für die Dame und Lederhose für den Herren sind keine Pflicht, aber gern gesehen. „Scheuen Sie sich nicht, auch ohne Dirndl und Lederhose vorbeizuschauen und in die fröhliche bayrische Atmosphäre hineinzuschnuppern“, sagt Veit Anders, der sich in den vergangenen Jahren von der Oktoberfest-Atmosphäre hat anstecken lassen.

An kulinarischen Köstlichkeiten wird es nicht maglen. Die Schnitzelwirtschaft serviert unter anderem Krustenbraten, Hähnchen und natürlich auch Weißwurst und Brezeln.

Dieses Bier gibt es und das ist der Preis

Und nun die Frage aller Fragen: Welches Bier gibt es und vor allem, wie teuer ist es? Besucher können nach Angaben der Veranstalter wählen zwischen Löwenbräu und Hasseröder. Und ja, das Bier gibt es natürlich als Maß – schließlich ist Oktoberfest. Eine Maß, also ein Liter Bier, kostet 10 Euro und ist damit wesentlich günstiger als das Bier beim Münchner Oktoberfest. Der offizielle Bierpreis auf der Wiesn 2023 soll zwischen 12,60 Euro und 14,90 Euro betragen.

Den festlichen Fassanstich werden IG-Metall-Chef Holger Wachsmann sowie die Veranstalter Thoralf Sader und Stefan Reschke gemeinsam zelebrieren.

Wichtig ist natürlich auch, wohin mit all dem Bier, das man getrunken hat? In der Inselhalle selbst ist die Anzahl der Toiletten eher begrenzt. Aus diesem Grund steht vor der Halle noch ein Toilettenwagen, wie man ihn beispielsweise vom Stadtfest kennt.

Auch Live-Musik darf nicht fehlen

Die Oktoberfestspitzbuben – hier bei einem Auftritt zu Himmelfahrt im Stadion Fürstenberg – sind beim Oktoberfest 2023 in Eisenhüttenstadt dabei.

© Foto: Janet Neiser

Also: Karten an der Abendkasse, eine Maß für 10 Euro, leckere Speisen, genügend Toiletten und keine Dirndl- und Lederhosenpflicht. Was noch fehlt? Musik. Dafür wird natürlich ebenfalls gesorgt. Die Oktoberfestspitzbuben sind dabei und sorgen live für Stimmung. Außerdem gibt es einen Auftritt von einem Andreas-Gabalier-Double.

Da kann eigentlich nichts mehr schiefgehen beim Oktoberfest am Wochenende auf der Insel in Eisenhüttenstadt. Insgesamt 1500 Menschen passen in die Halle.

Veit Anders freut sich schon: „Also, auf geht’s, feiern Sie mit uns die fünfte Jahreszeit nach alter bayrischer Manier: ‚Pack ma‘s, dann samma mitten drin, statt nur dabei!’“