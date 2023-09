Lachen, schwatzen, feiern, Schnäppchen jagen und guter Musik lauschen – wer am Wochenende in der Region Brieskow-Finkenheerd, Eisenhüttenstadt und Neuzelle, Ratzdorf was erleben will, der hat mal wieder die Qual der Wahl. Wir haben die besten Tipps.

Für viele beginnt das Wochenende ja bereits am Freitag nach dem Feierabend. Und deshalb kommt auch gleich ein Tipp für diesen Tag, und zwar für den Club Marchwitza in Eisenhüttenstadt. Dort heißt es „Von Tauben, Tanten und Triangeln!“

Auf der Bühne werden Herr Sang & Herr Klang stehen, die im wahren Leben Matthias Krizek und Manfred Herbst heißen und in Eisenhüttenstadt am 15. September, 20 Uhr, einen Georg-Kreisler-Abend präsentieren. Das wird schwarzhumorig, feinsinnig, mal surrealistisch oder absurd, schräg, politisch und doch auf wundersame Weise aktuell. Karten gibt es an der Abendkasse im Club, Diehloer Berge 6.

Im Club Marchwitza gibt es am Georg-Kreisler-Abend mit Matthias Krizek und Manfred Herbst

Trödelmarkt, Landluft und Weltklasse-Pantomime

In Brieskow-Finkenheerd wird am 16. September von 9 bis 14 Uhr ein Trödelmarkt stattfinden, und zwar auf dem Sportplatz an der Bahnhofstraße. Veranstalter ist die Finkenheerder Kulturschmiede. Ein Teil des Erlöses wird gespendet. Für einen Imbiss wird gesorgt. Vor einigen Tagen hatten sich bereits 60 private Händler gemeldet.

Ziltendorf geht es dann ab 14 Uhr weiter mit ganz besonderen Einblicken ins dortige Dorfleben. Die hat Christian Bangel, der Autor( „Oder Florida“) und Autor (u.a. Zeit Online) in den vergangenen Tagen gesammelt – im Auftrag des Projektes „Campus SCHREIB Kultur“ im Landkreis Oder-Spree, an dem sich auch die Autorin Ann Esswein und der Autor Philip Hart beteiligen. Sie haben Trebatsch und Briesen unter die Lupe genommen. Ingeht es dann ab 14 Uhr weiter mit ganz besonderen Einblicken ins dortige Dorfleben. Die hat, der Autor( „Oder Florida“) und Autor (u.a. Zeit Online) in den vergangenen Tagen gesammelt – im Auftrag des Projektes „Campus SCHREIB Kultur“ im Landkreis Oder-Spree, an dem sich auch die Autorin Ann Esswein und der Autor Philip Hart beteiligen. Sie haben Trebatsch und Briesen unter die Lupe genommen. Christian Bangel wird seine Recherche-Ergebnisse am 16. September, 14 Uhr, im Bürgerhaus Ziltendorf vorstellen. Vorprogramm und Catering beginnen bereits um 13 Uhr.

Weltklasse wird es ein paar Kilometer weiter südlich an der Oder in Ratzdorf. Dort präsentiert die Kajüte das Pantomime-Duo Mimikry (Deutschland/ Frankreich). Elias Elastisch (D) und Nicolas Rocher (FR) legen in ihrer Show „Tasty Biscuits“ die Messlatte hoch. Satire, Witz und purer Rhythmus treffen auf Innovation, schwarzen Humor und Gesellschaftskritik. Los geht es um 19.30 Uhr. Der Biergarten an der urigen Kajüte öffnet aber schon um 15 Uhr.

Und bereits am Vormittag wird Taizé in der Kajüte großgeschrieben, von 9.30 bis 15.30 Uhr. Eigens für dieses meditative Gesangsseminar ist Chorleiterin Vera Tigges aus Köln zu Gast.

Oktoberfest, Olaf Schubert und besondere Konzerte

16. September in Eisenhüttenstadt. Dort wird in der Inselhalle das Oktoberfest gefeiert. Um 19 Uhr geht es los, mit Livemusik und jeder Menge Bier, Richtig laut wird es dann am Abend desin Eisenhüttenstadt. Dort wird in der Inselhalle dasgefeiert. Um 19 Uhr geht es los, mit Livemusik und jeder Menge Bier, Dirndls und Lederhosen . Veranstalter sind einmal mehr Thoralf Sader und Stefan Reschke. Diesmal wird es nur ein Oktoberfest in der Inselhalle geben. Die erste Chance ist also auch die letzte.

„Zeit für Rebellen“ heißt es am Samstag indes auf der Freilichtbühne Eisenhüttenstadt, wo Comedian Olaf Schubert und seine Freunde ein abendfüllendes Programm bieten werden. Los geht es um 20 Uhr. Diese Veranstaltung ist die letzte auf der Freilichtbühne in diesem Jahr. Karten gibt es vorab noch in der Tourismusinformation in der Lindenallee.

Am Sonntag kann man es etwas ruhiger angehen lassen. In Neuzelle, und zwar in der Pfarrkirche Zum Heiligen Kreuz, wird das spanische Ensemble Cantaderas auftreten. Beginn des Konzertes ist um 16 Uhr. Das Frauenvokalensemble präsentiert an diesem Tag sein Programm „Catharsis – Reinigung der Seele“. Cantaderas verbindet die musikalische Kunstwelt der mittelalterlichen Schule von Paris in ihren fest komponierten und aufgeschriebenen Kompositionen mit mündlich überliefertem traditionellem Gesang. Tickets gibt es in der Kloster-Information im Klosterportal.

Spanische Musik und Fähre

Spanische Barockmusik steht um 17 Uhr auf dem Programm im Foyer des Friedrich-Wolf-Theaters in Eisenhüttenstadt. „Piedad y Pasión – Frömmigkeit und Leidenschaft“ heißt es dann. Studierende der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ Berlin werden geistliche und weltliche Musik des spanischen Barock zu Gehör bringen. Karten gibt es vorab in der Tourismusinformation oder an der Abendkasse.

Fähre zwischen Aurith und Urad am Wochenende (16. und 17. September) fahren wird, steht noch nicht fest. Eine Und noch ein Hinweis: Ob dieam Wochenende (16. und 17. September) fahren wird, steht noch nicht fest. Eine Fährverbindung ist ab einem Pegelstand (Eisenhüttenstadt) in Höhe von 230 cm möglich, heißt es aus der Amtsverwaltung, die auf den Wasserstandslink verweist.