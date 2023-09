Kaum ein Oktoberfest ohne Bayerische Tracht, also Lederhose beziehungsweise Dirndl. Am 16. September soll auch in der Inselhalle in Eisenhüttenstadt zum wiederholten Mal ein Oktoberfest mit hunderten Besuchern starten. Laut Veranstalter Thoralf Sader bestehe zwar keine Trachtenpflicht, doch fast alle Besucher kleiden sich bayrisch.

Wer will beim Vergnügen schon aus dem Rahmen fallen? Daher ist es zumindest für Neulinge angeraten, sich im Vorfeld damit zu befassen, um dann in der Inselhalle nicht aus allen Wolken zu fallen.

Zahlreiche Angebote im Internet

Angebote gibt es im Internet zu Hauf. Wer beispielsweise Bayerntracht googelt, bekommt auf Anhieb 18.800 Ergebnisse angezeigt. Allerdings ist davon vieles nichts für den schmalen Taler. Lederhose für 229 beziehungsweise 79,95 Euro, eine Weste für 99,90 oder ein Dirndl für 79,99 Euro. Höhere Preise gehen natürlich immer. Wer damit auch für den Rest der Herbstzeit herumlaufen möchte, für den könnte es ja ganz okay sein. Doch für ein, zwei Feste im Jahr scheinen solche Ausgaben nicht unbedingt lohnend zu sein.

Immerhin gibt es kostengünstige Alternativen in Eisenhüttenstadt. Von den größeren Supermärkten bietet allerdings nur Marktkauf zum Oktoberfest etwas an. Jedoch sind die Dirndl und Lederhosen nicht etwa bei der Bekleidung zu finden, sondern im Getränke-Areal.

Accessoires und Kostüme zum Oktoberfest: das Angebot im Eisenhüttenstädter Supermarkt Marktkauf

© Foto: Hagen Bernard

Bayerntracht gleich neben Paulaner und Löwenbräu

Eine Latzhose, natürlich nicht aus Leder, sondern aus normalem Stoff mit Hemd für 24,99 Euro, ein Dirndl für 19,99, eine Dirndlkette für 9,99 oder eine Kette Edelweiss für 6,99 Euro. Auch eine XXL-Hose für 14,99 Euro ist zu bekommen. Dazu kann man sich gleich mit einem Kasten Paulaner für 21,99 Euro (20 Flaschen) oder Löwenbräu für 19,99 Euro eindecken. Ein Oberdorfer Helles gibt es als halben Liter für 99 Cent und 35-prozentigen Alpenschnaps für 1,29 Euro (0,2 Liter).

Das Eisenhüttenstädter Unternehmen Pohl in der Bahnhofstraße ist ebenfalls eine Alternative, um sich fürs Oktoberfest Kleidung zu besorgen – allerdings auf Leihbasis. Zwar sind dort wie bei Marktkauf auch ähnliche Accessoires wie Hütchen, bestickte Socken und Edelweiss-Ketten erhältlich, doch hinsichtlich der Trachten gibt es dort ein breiteres Angebot.

Seit September Kostümverleih in Eisenhüttenstadt

Seit September läuft dort jeweils freitags von 15 bis 17 Uhr in dem Gebäude neben dem Hauptgeschäft der Kostümverleih. 1000 Kostüme sind dort für vielerlei Anlässe, auch für Oktoberfeste. Die in diesem Geschäft angestellte Werbegestalterin Karolin Frank: „Wir haben von Größe 36 bis 52 alles, sowohl für Frauen als auch für Männer. Am besten herkommen, angucken und reservieren.“

Ausgeliehen wird jeweils über das Wochenende, für ein Dirndl sind beispielsweise 16 Euro, für eine Lederhose 18 Euro oder für ein Hemd 8 Euro fällig. Karolin Frank rät, sich mit den Reservierungen zu beeilen, da unmittelbar vor der jeweiligen Veranstaltung alles vergeben sein könnte.

Zum Auftakt des Kostümverleihs für die Oktoberfeste seien zehn Kostüme reserviert worden, doch zu Beginn einer Saison sei der Andrang in der Regel immer etwas schleppend. Etwa 120 Kostüme stehen bei Pohl für das Oktoberfest zur Verfügung.

Leihen ist risikoärmer als kaufen

Wer lieber leiht als kauft, der geht dort kein allzu hohes Risiko ein. Mal abgesehen davon, dass man nicht unbedingt Jahr für Jahr mit demselben Kostüm beziehungsweise der Tracht erscheinen möchte, entstehe bei Beeinträchtigungen wie Brand- oder Weinflecken nicht gleich ein Totalschaden, sagt Karolin Frank.

Dann sei derjenige lediglich mit einer kleineren Aufwandsentschädigung dabei. Bei einem bereits mehrfach getragenen Exemplar können sich die Zusatzkosten auf fünf Euro belaufen, bei einem nagelneuen Kostüm seien es laut Karolin Frank dann um die zehn Euro. Neben den Kostümen kann man sich dort auch Accessoires wie Schuhe, Perücken und Hüte ausleihen.