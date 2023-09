Während in München bereits Oktoberfest gefeiert wird und in der Eisenhüttenstädter Region auch die Dirndl- und Lederhosen-Träger bereits in Eisenhüttenstadt, Ziltendorf und Kieselwitz ihre Gaudi hatten, können sich am 7. Oktober die Oktoberfest-Freunde in Brieskow-Finkenheerd nach Herzenslust austoben.

Nach dem großen Premieren-Erfolg 2022 mit 500 Besuchern wollen auch in diesem Jahr die beiden Veranstalter Lucas Wieth und Rico Herrmann Nägel mit Köpfen machen. Sie stellen sich in der einstigen Industrie-Gemeinde auf einen großen Andrang ein.

Festbier der Marke Feldschlösschen

Einlass in die Brieskow-Finkenheerder Mehrzweckhalle am Platz der Freiheit ist ab 18.30 Uhr, das erste Fass Festbier der Marke Feldschlösschen wird gegen 19.30 Uhr angestochen. Dann soll die Sause möglichst noch viele Stunden anhalten, bis 2 Uhr ist die Veranstaltung angemeldet.

Für gute Laune werden laut Lucas Wieth die Schlaubetaler Dorfmusikanten sorgen, die als Oktoberfest-Band fest gebucht sind. Neben dem Maß Bier für acht Euro gibt es für das leibliche Wohl unter anderem auch Kesselgulasch, Bockwurst, Wiener und Brezeln.

Lucas Wieth rechnet mit hunderten gut gelaunten Menschen in Lederhosen , Karohemden und Dirndln. Diese müssen sich jedoch nicht zwingend auf Schunkeln, Singen, Tanzen, Trinken und Essen beschränken.

Wettbewerb im Maßkrugstemmen

Schließlich ist erneut ein Maßkrugstemmen angesagt. Die Teilnehmer stellen sich mit einer Maß zu einer Linie zusammen. Wer als letzter seinen ausgestreckten Arm mit dem Bierglas sinken lässt, hat gewonnen. Für die ersten drei Frauen und Männer gibt es Präsente.

Karten im Vorverkauf gibt es im Foyer der Mehrzweckhalle am 24. September und am 1. Oktober von 16 bis 18 Uhr. Ebenfalls sind die Tickets zu dieser Veranstaltung im Groß Lindower Backshop gegenüber der Kirche und in der Brieskow-Finkenheerder Tourist-Information neben Fischer Schneider erhältlich. Die Tourist-Information ist dienstags bis freitags von 10 bis 15 Uhr geöffnet.

Wer noch auf der Suche nach einer bayrischen Tracht ist, kann sich diese beziehungsweise Teile davon freitags von 15 bis 17 Uhr bei Pohl’s in der Bahnhofstraße in Eisenhüttenstadt ausleihen.