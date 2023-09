Es ist Oktoberfest-Zeit in der Oderregion. Nachdem die bayrische Tracht mit Lederhose beziehungsweise Dirndl bereits am 9. September in Ziltendorf Mode war, ziehen am 16. September Kieselwitz und Eisenhüttenstadt nach.

Den größten Andrang dürfte es dabei wohl in Eisenhüttenstadt in der Inselhall...