„Ich kann nicht einfach nichts tun“, sagt Silvana Brunn, die Jugendkoordinatorin der AWO im Amt Brieskow-Finkenheerd , angesichts des bedrohlichen Krieges in der Ukraine. Aus diesem Grund haben sie und weitere Verantwortliche Friedenstauben in Kitas und Schulen des Amtes verteilt. Die können die Kinder gestalten. Die Friedenssymbole werden dann am Freitag sichtbar im Amt aufgehängt. Zudem nimmt sie im Jugendclub Ziltendorf Sachspenden für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine an.

Am Nachmittag des 1. März bringe sie die ersten Spenden zum Deutschen Roten Kreuz in die Bergstraße nach Eisenhüttenstadt , von dort würden sie weiter verteilt.

Angela Neugebauer (r.) sieht sich die ersten Sachspenden an, die bei Dirk Schulz angekommen sind.

© Foto: Janet Neiser

Auch Dirk Schulz von der gleichnamigen Autoverwertung und Autovermietung in der Glashüttenstraße in Eisenhüttenstadt überlegte nicht lange, als ein guter Freund aus Polen auf ihn zukam und nach einem Transporter fragte. Mit dem wolle er Spenden an die Grenze zwischen Polen und der Ukraine bringen. Und damit das Fahrzeug möglichst voll auf Tour geht, haben Dirk Schulz und seine Familie kurzfristig noch einen Spendenaufruf gestartet. „Verbandsmaterialien, Konserven, Babywindeln, Taschenlampen, Schlafsäcke – all das wird gebraucht“, sagt Angela Grünwald, die am Vorabend auf Facebook über den spontanen Hilfskonvoi informiert hat.