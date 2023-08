Gibt es in Deutschland Preisabsprachen der großen Kraftstoffanbieter? Die Mineralölonzerne selbst verneinen solche Fragen stets vehement. Und auch das Bundeskartellamt hatte 2022 keine Hinweise auf mögliche illegale Preisabsprachen finden können.

Allerdings: Wer die Preisentwicklung an den Tankstellen intensiv verfolgt, macht hin und wieder erstaunliche Beobachtungen. In regelmäßigen Abständen notieren wir die Kraftstoffpreise an zehn Tankstellen in Eisenhüttenstadt, Frankfurt (Oder) und Müllrose zu unterschiedlichen Tagszeiten. Das haben wir jetzt auch wieder gemacht – in der Zeit vom 22. August, 7.30 Uhr, bis zum 23. August, 7 Uhr.

Identische Preise an sechs Tankstellen

Und am 23. August um 7 Uhr kostete der Liter Superbenzin an sechs der zehn Tankstellen – dreimal Aral, zweimal SB und einmal Esso – einheitlich 1,95 Euro. Nur Esso in Frankfurt (Oder) lag mit 1,96 Euro um 1 Cent darüber. Dasselbe Bild ergab der Blick auf den Dieselpreis: Der Liter Diesel kostete zu dieser Zeit an denselben sechs Tankstellen einheitlich 1,81 Euro. Lediglich bei Esso in Frankfurt (Oder) war er 1 Cent teurer.

Ganz ähnlich war das auch am Tag davor, am 22. August, um 7.30 Uhr. Zu anderen Tageszeiten gab es dagegen zwischen den genannten Tankstellen Preisunterschiede von bis zu 8 Cent je Liter Kraftstoff.

Die Kraftstoffpreise – sie sind in unserer Region im Vergleich zur Vorwoche wieder leicht gestiegen. Im erwähnten Zeitraum kostet der Liter Superbenzin je nach Tageszeit und Anbieter zwischen 1,83 Euro und glatt 2 Euro. Vor einer Woche waren das 1,81 Euro bis 1,99 Euro. Am preiswertesten ist im aktuellen Vergleichszeitraum Kaufland, am teuersten sind Aral und Esso.

Preisschwankung bis zu 17 Cent

Interessant ist ein Blick auf die Preisentwicklung. Zwischen 7.30 Uhr und 18.30 Uhr notieren wir die Preise am 22. August stündlich. Bei mehreren Anbietern schwanken die Preise für Superbenzin den Tag über erheblich, nämlich um bis zu 13 Cent. Bei Esso in Eisenhüttenstadt zum Beispiel kostet der Liter um 9.30 Uhr glatt 2 Euro, um 18.30 Uhr nur noch 1,87 Euro. Dieselbe Differenz stellen wir bei Aral, Esso und Kaufland in Frankfurt (Oder) fest.

Teurer Kraftstoff: An deutschen Tankstellen sind die Preise nach wie vor sehr hoch und steigen aktuell sogar wieder. (Symbolbild)

© Foto: Martin Schutt/dpa

Dieselkraftstoff kostet im Vergleichszeitraum hierzulande je nach Tageszeit und Anbieter zwischen 1,66 Euro und 1,87 Euro je Liter. Vor einer Woche beträgt die Preisspanne 1,65 Euro bis 1,84 Euro. Der niedrigste Preis gilt bei Kaufland und Marktkauf, der höchste bei Esso. Den Tag über beträgt die Preisdifferenz bei ein und demselben Anbieter sogar bis zu 17 Cent je Liter: Bei Esso in Eisenhüttenstadt kostet der Liter Diesel um 9.30 Uhr 1,87 Euro, um 18.30 Uhr nur noch 1,70 Euro. Bei anderen Anbietern stellen wir Preisschwankungen von bis zu 16 Cent (SB Eisenhüttenstadt) und 14 Cent (Aral Frankfurt, Kaufland Eisenhüttenstadt) fest.

Minutengenauer Preisvergleich

Es lohnt sich also, die Entwicklung der Spritpreise den Tag über genau zu verfolgen – etwa auf Vergleichsportalen wie benzinpreis.de , auf denen die Preise minutengenau angegeben werden. Denn: Die Kraftstoffanbieter sind in Deutschland gesetzlich dazu verpflichtet, ihre Preise minutengenau an solche Internetportale zu melden.

Bis zu 50 Cent je Liter sparen

Noch mehr kann freilich derjenige sparen, der im Nachbarland Polen tankt. Am 23. August 2023 notieren wir die Preise an sieben Tankstellen in Słubice. In Polen bleiben die Kraftstoffpreise den Tag über weitestgehend stabil, es reicht daher aus, die Preise einmal am Tag zu erfassen. Der Liter Superbenzin kostet aktuell je nach Anbieter zwischen 6,73 Złoty und 6,79 Złoty. Laut dem offiziellen Wechselkurs der polnischen Nationalbank sind das umgerechnet 1,50 Euro bis 1,52 Euro. Beim Tanken in Polen lässt sich also bis zu 50 Cent je Liter Superbenzin sparen.

Diesel für 1,44 Euro je Liter: An der Avia-Tankstelle in Słubice werden die Preise auch tagesaktuell in Euro angezeigt. Die Barzahlung mit Euro kann durchaus besonders günstig sein.

© Foto: Frank Groneberg

Am günstigsten ist Superbenzin am Vergleichstag bei Avia, am teuersten bei Shell. Der amtliche Wechselkurs beträgt 1 Euro gleich 4,48 Złoty. An den Wechselstuben in Słubice gibt es am Vergleichstag nur 4,37 Złoty je Euro. Damit wird das Superbenzin für alle, die dort Geld umtauschen und dann beim Tanken in bar mit Złoty bezahlen, um 3 Cent bis 4 Cent je Liter teurer.

Bargeldtausch macht das Tanken teurer

Dieselkraftstoff kostet in Słubice zwischen 6,43 Złoty und 6,49 Złoty je Liter. Das sind laut amtlichem Wechselkurs umgerechnet 1,44 Euro beziehungsweise 1,45 Euro je Liter. Mit dem Bargeldumtausch verteuert sich Diesel ebenfalls um 3 Cent bis 4 Cent je Liter. Preiswertester Anbieter ist auch bei Diesel Avia, teuerster Anbieter ist Shell.