Vor dem Tanken in Polen die Preise der dortigen Tankstellen miteinander vergleichen? Das war bisher nicht nötig. Die Preise der einzelnen Anbieter unterschieden sich im Nachbarland stets nur geringfügig, umgerechnet nur um einige wenige Cent. Doch aktuell ist die Situation eine andere.

Unser Vor-Ort-Test an sieben Tankstellen in Słubice, Nachbarstadt von Frankfurt (Oder), ergibt: Momentan sind die Preisunterschiede erheblich. Umgerechnet 22 Cent beträgt die Differenz beim Literpreis für Superbenzin zwischen der preiswertesten und der teuersten Tankstelle. Bei Diesel sind das 20 Cent.

Wahlkampf-Preis bei Orlen

Während auf deutscher Seite die Kraftstoffpreise im Vergleich zur Vorwoche leicht gesunken sind, steigen sie in Polen seit fast zwei Wochen beinahe von Tag zu Tag. Und das ganz unterschiedlich, je nach Anbieter. Einzige Ausnahme ist das Staatsunternehmen Orlen. Zur Erinnerung: Im Vorfeld der Parlamentswahl, die am 15. Oktober stattfindet, hatte Orlen seine Preise massiv gesenkt. Die anderen Anbieter zogen zunächst nach, erhöhen aber längst wieder ihre Preise – und das in unterschiedlichem Tempo.

Einzig bei Orlen wird Kraftstoff aktuell zu denselben Dumpingpreisen angeboten wie Mitte September, als der Staatskonzern die Wahlkampf-Niedrigpreise eingeführt hatte . Und nicht nur das – der Preis für Diesel ist sogar noch weiter gesenkt worden. Vor einer Woche hatte Diesel bei Orlen noch 6,14 Złoty (heute umgerechnet 1,36 Euro) gekostet, aktuell beträgt der Preis 5,99 Złoty (1,33 Euro). Superbenzin kostet nach wie vor 5,99 Złoty.

Das sind die aktuellen Preise

Wie sieht das Preisniveau aktuell aus? Aus deutscher Sicht ist der Sprit generell teurer geworden, denn der Euro hat gegenüber dem Złoty an Wert weiter verloren. Ende September gab es für jeden Euro noch 4,61 Złoty, aktuell nur noch 4,518 Złoty. Für diese Angabe und für unsere Umrechnung nutzen wir wie immer den offiziellen Umrechnungskurs der polnischen Nationalbank

Neue Höchstpreise: Die Shell-Tankstelle kurz hinter der Grenze ist am 11. Oktober die teuerste Tankstelle in Słubice. Der Benzinpreis kratzt bereits an der 7-Złoty-Marke.

© Foto: Frank Groneberg



● Orlen: 5,99 Złoty (1,33 Euro)

● Circle K.: 6,37 Złoty (1,41 Euro)

● Intermarché: 6,37 Złoty (1,41 Euro)

● Avia: 6,64 Złoty (1,47 Euro)

● Aral: 6,79 Złoty (1,50 Euro)

● Shell: 6,99 Złoty (1,55 Euro) Die Preise an den Tankstellen in Slubice notieren wir am 10. Oktober. Bei Superbenzin reicht die Preisspanne von 5,99 Złoty bis 6,99 Złoty je Liter. Vor einer Woche betrug der Höchstpreis 6,69 Złoty. Konkret sieht das aktuell so aus:● Orlen: 5,99 Złoty (1,33 Euro)● Circle K.: 6,37 Złoty (1,41 Euro)● Intermarché: 6,37 Złoty (1,41 Euro)● Avia: 6,64 Złoty (1,47 Euro)● Aral: 6,79 Złoty (1,50 Euro)● Shell: 6,99 Złoty (1,55 Euro)

Tankstellen im direkten Vergleich

Nicht ganz so groß ist die Preisspane bei Diesel. Auch hier ist Orlen aktuell der mit Abstand billigste Anbieter. Die Literpreise reichen von 5,99 Złoty bis 6,89 Złoty. Vor einer Woche betrug der Höchstpreis 6,66 Złoty. Konkret sieht das am 11. Oktober so aus:

● Orlen: 5,99 Złoty (1,33 Euro)

● Circle K.: 6,35 Złoty (1,41 Euro)

● Intermarché: 6,35 Złoty (1,41 Euro)

● Avia: 6,54 Złoty (1,45 Euro)

● Aral: 6,79 Złoty (1,50 Euro)

● Shell 1: 6,79 Złoty (1,50 Euro)

● Shell 2: 6,89 Złoty (1,53 Euro)

Wie viel Geld lässt gegenüber dem Kraftstoffkauf in Deutschland sparen? Die Preise für Superbenzin und Diesel sind wie erwähnt in Ostbrandenburg leicht gesunken. Wir beobachten die Preise von zehn Tankstellen in Eisenhüttenstadt, Müllrose und Frankfurt (Oder) über 24 Stunden. Superbenzin kostet in diesem Zeitraum zwischen 1,79 Euro und 1,95 Euro je Liter. Eine Woche zuvor kostete Benzin bis zu 2 Euro je Liter. Der Dieselpreis bewegt sich im Beobachtungszeitraum zwischen 1,72 Euro und 1,88 Euro – vor einer Woche kostete Diesel bis zu 1,95 Euro je Liter.

Preisvergleich lohnt auch in Polen

Fazit: Beim Tanken in Polen statt in Deutschland kann nach wie vor gespart werden. Auch wenn die Preise im Nachbarland immer weiter steigen. Es lohnt sich allerdings momentan, auch in Polen die Preise der einzelnen Anbieter miteinander zu vergleichen. Weil die Preisunterschiede mit bis zu 22 Cent je Liter momentan wirklich erheblich sind.