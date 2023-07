Manche Hunde im Tierheim müssen ewig auf ein neues Zuhause warten. Bei anderen erfolgt die Vermittlung blitzschnell. So erging es gerade der zweijährigen Minni im Tierheim an der Oderlandstraße in Eisenhüttenstadt. Eigentlich war Minni schon recht spät dran.

Denn sie war die Letzte aus dem versprochenen Quartett von Vierbeinern, die die im Norden Rumäniens agierende Tierschutz-Organisation „Ein Herz für Streuner“ an das von Ute Valentin geführte Tierheim an der Oderlandstraße übermitteln wollte. In einem Transport aus Baia Mare waren am 24. Juni die ein- beziehungsweise zweijährigen Chiquita und Schneckerl angekommen.

Zuletzt in Eisenhüttenstadt angekommen – als Erste weg

Fast um Mitternacht am selben Tag war auch die eineinhalbjährige Lyra da. Schließlich müssen nicht alle rumänischen Vierbeiner, auch wenn sie von derselben Tierschutz-Organisation vermittelt werden, aus einer Einrichtung stammen.

Die nahezu zweijährige Minni – ebenfalls ein um die acht Kilo wiegender Mischling wie die anderen drei dieser Hündinnen – kam zwei Wochen darauf. Während ihre Artgenossen aus Südosteuropa sofort die hiesigen Mitarbeiter ins Herz schlossen, ging Minni die Sache an der Oderlandstraße deutlich zurückhaltender an.

Minni – ein Angsthund?

Ute Valentin nahm Minni auf den Arm. Die Hündin ließ das zwar mit sich geschehen, hinterließ jedoch auf ihrem Arm feuchte Spuren. Da war erst einmal bei Ute Valentin die Befürchtung groß, dass sie es vielleicht mit einem Angsthund zu tun haben könnte.

Schließlich sind die Hunde im Transporter dicht an dicht, in eigenen Käfigen zwei lange Tage unterwegs. Dass zwischendurch so manches Unvorhergesehenes passieren kann, damit hat dieses Tierheim bereits unliebsame Erfahrungen gemacht. Mitunter ist der eine oder andere ursprünglich zugängliche Bello während der Reise zum nahezu unheilbaren Angsthund mutiert.

Glücklicherweise zerschlugen sich bereits einen Tag später die Befürchtungen. Nach einer Nacht in einem Extra-Raum suchte sie sich erst einmal ein stilles Plätzchen, um ihre neue Umwelt kennenzulernen. Als eine Frau aus Brieskow-Finkenheerd mit ihrem Mann vorbeikam, entdeckte sie Minni. Zwei Blicke – einer von Minni und einer von der Frau – und schon hatte Minni ein neues Zuhause.

Schoßhund anstatt Rottweiler

Eigentlich wollten beide einen Rottweiler, doch den hatte Ute Valentin für sie nicht parat. Da Ute Valentin die Familie kennt, war die Hündin umgehend versprochen. Natürlich ist Minni nicht der typische Schutzhund, sondern will eher selbst beschützt werden.

Die Tierheim-Leiterin hätte Minni auch sofort mitgegeben, doch die Brieskow-Finkenheerderin musste für ihren neuen Schützling erst einmal einen Platz einrichten und Zubehör kaufen. „Minni benötigt viel Zuneigung. Die Frau ist den ganzen Tag zu Hause, sie kann sich intensiv um Minni kümmern. Das passt“, urteilt Ute Valentin.

Da Minni ihre Angst gegenüber dieser Frau umgehend ablegen konnte und somit auch nicht mehr als Angsthund eingestuft wurde, durfte sie die folgende Nacht zusammen mit Lyra, Chiquita und Schneckerl verbringen. „Sie harmonieren. Kein Wunder, sie kommen doch aus derselben Ecke“, bemerkt Ute Valentin dazu trocken.

Chiquita und Schneckerl warten noch auf neuen Besitzer

Übrigens hat auch Lyra in Bernau bereits ein neues Zuhause gefunden, nur die beiden Erstankömmlinge Chiquita und Schneckerl müssen noch warten. Vielleicht gibt es auch bei ihnen bald die Liebe auf den ersten Blick, zumindest vom Äußeren nehmen sich die vier Hündinnen nicht allzu viel.

Tierpension, Oderlandstraße 3, Eisenhüttenstadt, Tel. 03364 283442