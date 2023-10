Oktoberfest und Herbstmarkt im Strohhaus, Chorkonzert und Familienfest, jüdische Kultur, Flohmarkt und Dampferfahrten – am ersten Oktoberwochenende ist wieder jede Menge los in der Region zwischen Eisenhüttenstadt und Müllrose, Brieskow-Finkenheerd und Neuzelle. Worauf Sie sich freuen können? Wir haben die besten Tipps.

Am deutschlandweiten Oktoberfest-Rummel kommt auch die Region Eisenhüttenstadt nicht vorbei. Am Sonnabend (7. Oktober) wird in der Mehrzweckhalle in Brieskow-Finkenheerd Oktoberfest gefeiert. Das erste Bierfass wird um 19.30 Uhr angestochen, für Musik und Stimmung sorgen die „Schlaubetaler Dorfmusikanten“. Die Maß Festbier aus einer Dresdner Brauerei kostet 8 Euro. Bis 2 Uhr morgens darf gefeiert werden.

Naturprodukte im Strohhaus Neuzelle

Deutlich betulicher geht es am Sonnabend auf dem Herbstmarkt im Museum Strohhaus Neuzelle zu. Angeboten werden von 11 Uhr bis um 17 Uhr unter anderem Produkte aus Filz, diverse Naturkosmetik, handgefertigte Halsketten, Waren aus Alpaka-Fell und Fleisch und Wurst vom Wild. Der Keramikverein Neuzelle verkauft Keramik für Haus und Garten, in der Spinnstube wird gesponnen. Frischer Kuchen und Schmalzbrote können genossen werden. Der Eintriit kostet 2,50 Euro, Kinder zahlen 50 Cent.

„Empfänger unbekannt", heißt es am Sonnabend auf dem jüdischen Kulturschiff MS „Goldberg", das in Eisenhüttenstadt am Bollwerk vor Anker liegt. Die Schauspieler Axel Pape und Rainer Appel bringen den Briefroman „Address Unknown" der Amerikanerin Kathrine Kressmann Taylor auf die Bühne des Kulturschiffes. Am Sonntag interpretieren Judith Kessler (Erzählerin) und Max Doehlemann (Klavier) unter dem Titel „Schön war die Fremde, doch Ersatz. Mein Heimweh hieß Savignyplatz" Verse, die Mascha Kaléko in den 1920er- und 1930er-Jahren geschrieben hat. Beide Vorstellungen beginnen um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Der Herbst in vielen Farben: Auf dem Herbstmarkt im Museum Strohhaus Neuzelle (hier: Oktober 2021) wird am 7. Oktober viel Handwerkskunst zu erleben und auch zu kaufen sein. (Archivbild)

© Foto: Janet Neiser

Bereits am Freitag (6. Oktober) sind Boris Rosenthal & Friends auf dem MS „Goldberg“ mit ihrem Programm „A Tribute To Benny Goodman“ zu erleben. Die Musiker präsentieren Melodien großer Komponisten der Swing-Ära wie Duke Ellington, Louis Armstrong, Glenn Miller und Frank Sinatra.

Chorkonzert in Neuzelle

„We Are The World – Quer durch die Popgeschichte“ ist am Sonnabend ein Konzert in der Aula des Rahn-Gymnasiums Neuzelle überschrieben. Der Campuschor des Gymnasiums präsentiert Popsongs in speziell für gemischte Chöre geschriebenen Arrangements und wird natürlich auch den Song „We Are The World“ von Michael Jackson und Lionel Richie singen. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. An der Abendkasse sind nur noch wenige freie Plätze zu vergeben. Der Eintritt ist frei.

Fahrten mit dem Raddampfer

In Eisenhüttenstadt wird auch an diesem Wochenende zu Fahrten auf dem Raddampfer „Alexander“ eingeladen. Am Sonnabend steht zunächst um 10 Uhr eine zweieinhalbstündige Schleusentour auf dem Plan, Karten kosten inklusive Frühstücksbuffet 35 Euro. Um 13 Uhr legt der Dampfer zu einer zweieinhalbstündigen EKO-Tour ab, Karten kosten inklusive Kaffee und Kuchen 30 Euro. Am Sonntag steht dann um 15 Uhr eine vierstündige kombinierte Schleusen- und EKO-Tour auf dem Fahrplan – im Fahrpreis von 48 Euro ist das Grillbuffet inklusive. Die Anlegestelle befindet sich Am Trockendock 1a, Kartentelefon: 0157 58299907.

Herbstfest in Wiesenau

Für den Sonntag ist Sonnenschein pur versprochen – ideales Wetter für alle, die das Herbstfest im Adlerpark (Sportplatz) in Wiesenau mitfeiern möchten. Von 10 Uhr bis um 15 Uhr sind Festgäste willkommen. Zum Angebot gehören Ponyreiten, eine Hüpfburg und Drachensteigen, das Basteln von Drachen und von Herbstgestecken, das Schnitzen gruseliger Halloween-Kürbisse und Wettbewerbe für die Kinder. Die Frauen der Arbeiter-Wohlfahrt bieten selbst gebackenen Kuchen an, es gibt frische Waffeln, Kürbissuppe und Bratwurst. Außerdem werden Honig und Handarbeiten verkauft. Veranstalter ist die Gemeinde Wiesenau, der Eintritt ist frei.

Stöbern, feilschen, kaufen: Ein Flohmarkt für jedermann (hier: Flohmarkt 2023 in Basdorf) findet am 8. Oktober auf dem Parkplatz am Edeka-Markt in Müllrose statt. (Archivbild)

© Foto: Sergej Scheibe

In Müllrose findet am Sonntag ein „Flohmarkt für Groß und Klein“ statt. Von 10 Uhr bis um 16 Uhr kann auf dem Parkplatz am Edeka-Markt gestöbert, gefeilscht und gekauft werden. Der Eintritt ist frei.

Zu einer geführten Wanderung auf dem Müllroser Planetenweg lädt der Verein „Astrowis“ am Sonntag ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr der Innenhof des Rathauses. Dort steht das glänzende Edelstahl-Modell der Sonne. Während der geführten Wanderung informieren Mitglieder des Vereins die Teilnehmer über die Planeten und die anderen Himmelskörper, die auf dem Planetenweg dargestellt sind. Die Teilnahme ist kostenlos.

Freibadgottesdienst und Klosterführungen

Zu einem Gottesdienst unter freiem Himmel und direkt am Wasser laden die evangelischen Kirchengemeinden Müllrose und Fünfeichen am Sonntag in Müllrose ein. Der Freibadgottesdienst beginnt um 17 Uhr im Freibad am Ostufer des Großen Müllroser Sees. Gestaltet wird er von Pfarrerin Katharina Simunovic und von Lektorin Iris Weiß. Bei Regenwetter findet der Gottesdienst in der Müllroser Pfarrkirche statt und beginnt dort etwa 15 bis 30 Minuten später als geplant.

Auch an diesem Wochenende finden Führungen im Kloster Neuzelle statt. Jeweils um 14 Uhr beginnen Sonnabend und Sonntag Führungen durch die katholische Stiftskirche St. Marien, Teilnahmekarten kosten 5 Euro.