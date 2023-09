Hoffentlich haben Sie viel Zeit am Wochenende, 9. und 10. September, denn zu erleben gibt es einiges in Eisenhüttenstadt, Neuzelle, Ratzdorf und Müllrose. Es ist so viel los, dass hier nur die Highlights zusammengefasst werden können.

Die meisten Veranstaltungen am 9. und 10. September bietet die Kajüte in Ratzdorf an – wenn man mal vom Tag des offenen Denkmals absieht, der unter anderem in Neuzelle zelebriert wird. Vier verschiedene Angebote werden allein von der Kajüte gemacht.

Am 9. September, 16 Uhr, steht dort Puppentheater auf dem Programm. „Aber nicht nur für Kinder“, wie Dorothee Schmidt-Breitung betont. „Sonst noch Wünsche?“, heißt die Flunker-Produktion. Dort kann man auf Tigern reiten, fliegen wie ein Pelikan, stark sein wie ein Löwe – und groß oder klein oder reich oder schön sein.

Kajüte bietet Programm an zwei Tagen

Der Biergarten an der Oder öffnet bereits um 14 Uhr. Und um 20 Uhr steht ein Konzert mit dem Duo Malve an, dieses bietet „Französische Chansons unter der Großen Pappel“.

10. September geht es an der Antik- und Krempelmarkt. Dieser findet im Rahmen des Tags des Denkmals statt, an dem es auch Führungen durch die einstige Tanz- und Gastwirtschaft Kajüte gibt. Und ab 18 Uhr steht Bürgertheater auf dem Programm – mit vielen bekannten Gesichtern aus der Region. Präsentiert wird „Rotkäppchen – mal anders“. Fünf Varianten des Märchens werden gezeigt. Amgeht es an der Kajüte Ratzorf bereits um 9 Uhr los, und zwar mit dem. Dieser findet im Rahmen des Tags des Denkmals statt, an dem es auch Führungen durch die einstige Tanz- und Gastwirtschaft Kajüte gibt. Und ab 18 Uhr stehtauf dem Programm – mit vielen bekannten Gesichtern aus der Region. Präsentiert wird „Rotkäppchen – mal anders“. Fünf Varianten des Märchens werden gezeigt.

Bürgertheater „Rotkäppchen mal anders" gibt es in der Kajüte in Ratzdorf am 10. September, aber auch ein Trödelmarkt, der Tag des offenen Denkmals und ein Konzert stehen am Wochenende an.

Tanzensembles, Theater und Konzert am 9. September

Müllrose feiert der Tanzsportverein Schlaubegetümmel am 9. September sein 20-jähriges Bestehen. Um 11 Uhr geht es auf dem Vereinsgelände, Kirchsteig 7, los. Zum Programm gehört eine Tanzshow, die von den aktuell 84 Tänzern präsentiert wird. Besondere Modenschauen mit Musik und Kostümen der vergangenen 20 Jahre sind geplant sowie Gastbeiträge des Tanzsportclubs Finkenheerd und Livemusik der Band „Nur so“. Infeiert der Tanzsportvereinamsein 20-jähriges Bestehen. Um 11 Uhr geht es auf dem Vereinsgelände, Kirchsteig 7, los. Zum Programm gehört eine Tanzshow, die von den aktuell 84 Tänzern präsentiert wird. Besondere Modenschauen mit Musik und Kostümen der vergangenen 20 Jahre sind geplant sowie Gastbeiträge des Tanzsportclubs Finkenheerd und Livemusik der Band „Nur so“. Das ursprünglich angekündigte Höhenfeuerwerk zum Abschluss ist kurzfristig abgesagt worden

Auch in Eisenhüttenstadt feiert ein Tanzensemble seinen Geburtstag, und zwar das Tanzensemble kuz, das seit 30 Jahren existiert. Sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag gibt es am Nachmittag Shows im Friedrich-Wolf-Theater, die ausverkauft sind.

In Eisenhüttenstadt ist am 9. September zudem „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ im Club Marchwitza, Diehloer Berge 6, zu sehen. Um 16 Uhr startet das Puppentheater von Schauspielerin Kathrin Brunner.

In Neuzelle präsentieren die Comedian Harmonists Forever aus Berlin am 9. September einen Tribute-Abend für die wahrscheinliche „erste Boygroup der Welt“ im Refektorium des Klosters Neuzelle. Das Programm „Best of Comedian Harmonists“ lädt ein zu einer Zeitreise in das Berlin der goldenen 20er und 30er Jahre. Tickets sind noch zu haben.

Tag des offenen Denkmals in der Region

Das Kloster Neuzelle beteiligt sich auch 2023 am Tag des offenen Denkmals am 10. September. Von 10 bis 18 Uhr haben Gäste freien Eintritt in die Museen, von 11 bis 15.30 Uhr finden kostenfreie Führungen statt. Coupons für die Führungen sind ab 10 Uhr in der Kloster-Information im Portal erhältlich, Reservierungen sind nicht möglich, die Anzahl der Teilnehmer pro Führung ist begrenzt. Treffpunkt für alle Führungen ist am Klosterportal.

Tag des offenen Denkmals im Kloster Neuzelle Hier das Programm am 10. September: ● 11 Uhr – Klostergarten: Eine Zeitreise durch das grüne Paradies (90 Minuten)

● 11.00 Uhr Kreuzgang: Führung zur Klostergeschichte (60 Minuten)

● 11.30 Uhr – Museum Himmlisches Theater: Hinter die Kulissen (60 Minuten)

● 11.30 Uhr – Hinauf zum Dachstuhl von St. Marien (60-75 Minuten)

● 12.00 Uhr – Kirche zum Heiligen Kreuz: Im Wandel der Zeit (60 Minuten)

● 12.00 Uhr – Kreuzgang: Führung zur Klostergeschichte (60 Minuten)

● 12.30 Uhr – Weinberg-Führung (90 Minuten)

● 12.30 Uhr – Orgelspiel in St. Marien mit Kantor Julian Friedrich (20-30 Minuten)

● 13.00 Uhr – Der Klostergarten in barocker Pracht (90 Minuten)

Auch im Strohhaus Neuzelle, Slawengrund, werden am 10. September Führungen angeboten, und zwar ab 11 Uhr. Und das Mausoleum auf dem Friedhof Ratzdorf öffnet von 10 bis 11 Uhr.

In Brieskow-Finkenheerd führt der Historiker Marcel Höhne im Rahmen des Tags des Denkmals am 10. September durch Brieskow-Finkenheerd. Treffpunkt ist um 10 Uhr bei Norma.

Eisenhüttenstadt werden zum zwei kostenfreie Planstadt-Führungen durch die drei denkmalgeschützten Wohnkomplexe angeboten. Die erste Führung startet um 11 Uhr, die zweite Führung beginnt 13 Uhr. Der Treffpunkt und Start ist direkt an der Tourismusinformation (Anmeldung telefonisch unter 03364 413690). Inwerden zum Tag des offenen Denkmals am 10. Septemberdurch die drei denkmalgeschützten Wohnkomplexe angeboten. Die erste Führung startet um 11 Uhr, die zweite Führung beginnt 13 Uhr. Der Treffpunkt und Start ist direkt an der Tourismusinformation (Anmeldung telefonisch unter 03364 413690).

Eine Müllroser Stadtführung gibt es auch, und zwar um 13 Uhr. Treffpunkt ist die Schlaubetal-Information (Anmeldung erbeten unter Tel. 033606 77290).