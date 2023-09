Vorhang auf und Bühne frei, so heißt es gleich mehrmals am Wochenende vom 22. bis 24. September in Eisenhüttenstadt und Umgebung.

Los geht es am 22. September mit echten Hinguckern. Wer Handstandartistik, Jonglage, Zauberei und Luftartistik mag, der sollte sich das Varieté-Programm im Friedrich-Wolf-Theater Eisenhüttenstadt nicht entgehen lassen – zumal der Saal sich dort komplett anders präsentiert als gewohnt. Best of Varieté by Maik M. Paulsen heißt es dort ab 20 Uhr. Tickets gibt es an der Abendkasse oder aber vorab online und in der Tourismusinformation in der Lindenallee.

Schule in Neuzelle feiert mit Besuchern

In Neuzelle wird es hingegen eher klassisch. Dort gibt es zwei Jubiläen zu feiern. Das Freie Gymnasium der Rahn Education wurde vor 20 Jahren auf dem Klostergelände eröffnet. Zu diesem Jahrestag gesellt sich das zehnjährige Jubiläum der Klavierkurse in Neuzelle. Und so gibt es am 22. September, 18 Uhr, einen Klavierabend im Refektorium des Klosters. Das junge, polnische Klaviertalent Mikołaj Woźniak spielt Werke von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert und Karol Szymanowski. Der Eintritt ist frei.

Und auch am 23. September steht der Campus von Rahn Education in Neuzelle im Mittelpunkt. Dieser öffnet nämlich von 9 bis 13 Uhr seine Tore. In den prunkvollen Gebäuden des ehemaligen Zisterzienserklosters befinden sich das Freie Gymnasium, die Freie Oberschule, die Musik- und Kunstschule Clara Schumann, die Sprachschule im Stift Neuzelle sowie moderne Internate.

Musikschule Eisenhüttenstadt lädt ein

Und auch die Musikschule in Eisenhüttenstadt, Friedrich-Engels-Straße 36, feiert Jubiläum, seit 70 Jahren lernen dort vor allem Kinder Instrumente und Gesang. Einen letzten Höhepunkt des Jubiläumsjahres bietet der Tag der offenen Tür von 10 bis 13 Uhr. Im Angebot sind Schnupperstunden auf verschiedenen Instrumenten, Informationen zum Unterricht, Kaffee und Kuchen, Bratwurst und Brötchen. Zur Eröffnung spielt die Holz & Blech AG.

Am Abend, 18 Uhr, werden Partnerschulen der Musikschule in der Aula des Albert-Schweitzer-Gymnasiums, Diehloer Straße 66, ein Konzert geben. Es treten Schüler der Erich-Weinert-Grundschule, der Goethe-Grundschule und die Band der Pestalozzi-Schule auf. Den Abschluss bildet der Tanzsportverein Schlaubegetümmel. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Krankenhaus Eisenhüttenstadt und Baukultur

Seinen 70. Geburtstag feiert auch das Krankenhaus Eisenhüttenstadt. Dort öffnen sich die Türen am 23. September von 11 bis 15 Uhr. Im Haus werden Führungen angeboten – auf einem Rundgang können die Bereiche Funktionsdiagnostik, Operationssaal, Radiologie, Herzkatheterlabor, Physiotherapie und Geriatrische Tagesklinik besichtigt werden. Für Kinder gibt es im Außenbereich Spielgeräte, ein Stelzenläufer und Frau Puppendoktor Pille. Die Kleinen können also ihre zu verarztenden Puppen, Teddys oder ähnliches mitbringen. Abgerundet wird der Tag mit einem bunten Bühnenprogramm – ein Chor und mehrere Tanzgruppen sowie eine tierische Revue.

besondere Stadtführung mit Gabriele Rogge-Haubold. Sie führt durch das historische Flächendenkmal Eisenhüttenstadt und stellt Höhepunkte der sensiblen Bestandsentwicklung vor. Los geht es um 14 Uhr am Museum Utopie und Alltag in der Erich-Weinert-Allee. Eine Anmeldung wird erbeten unter 03364 417355 oder per Am Tag der Baukultur (23.9.) gibt es in Eisenhüttenstadt einemit Gabriele Rogge-Haubold. Sie führt durch das historische Flächendenkmal Eisenhüttenstadt und stellt Höhepunkte der sensiblen Bestandsentwicklung vor. Los geht es um 14 Uhr am Museum Utopie und Alltag in der Erich-Weinert-Allee. Eine Anmeldung wird erbeten unter 03364 417355 oder per E-Mail . Die Teilnahme ist kostenlos.

Ballwoche im Friedrich-Wolf-Theater geht weiter

Am 23. September findet im Friedrich-Wolf-Theater von 20 bis 24 Uhr der Theaterball mit dem Tanzorchester Christoph Sanft statt. Es wird ein abwechslungsreiches Tanzprogramm von Walzer über Foxtrott, Slowfox, Quickstep, Jive, Tango, Cha-Cha-Cha, Rumba, Samba bis hin zum Discofox geboten. Die Sängerin Susann Hülsmann moderiert dabei das Ballprogramm und interpretiert mit ihrer eindrucksvollen Stimme die live gespielten Tanz-Evergreens des großen Orchesters. Im Saal ohne Stuhlreihen kann nach Herzenslust getanzt werden. Besucher sitzen an Tischen und werden am Platz bedient.

Auf den Ball folgt am 24. September das Tanzcafé im Theater, und zwar um 16 Uhr. Die Band „Wir 4“ spielt von Swing über Schlager zu Pop alles, was in die Tanzbeine geht.

Tickets für beide Veranstaltungen bekommt man beim Tourismusverein in der Lindenallee oder aber am Veranstaltungsabend an der Theaterkasse.

Großes Finale in Neuzelle

In Müllrose ist am Sonntag um 13 Uhr eine Stadtführung von etwa 90 Minuten geplant. Treff ist an der Schlaubetal-Information. Um eine Voranmeldung wird gebeten, Tel. 033606 77290.

Neuzelle. Dort bildet „Der Triumph von Zeit und Wahrheit“ den Abschluss der diesjährigen Oper Oder-Spree. Um 18 Uhr wird die Pfarrkirche zum Heiligen Kreuz zur Bühne. Händels weltliches Oratorium befasst sich mit der Schönheit, dem Vergnügen, der Zeit und der Wahrheit, die als Allegorien zutiefst menschliche Züge erhalten und sich in diesem moralischen Drama der Frage stellen müssen, wer am Ende über die anderen triumphiert. Hinzu kommt der Betrug, der in diesem fulminanten Wettstreit auch noch seine Finger im Spiel hat. Tickets gibt es in der Kloster-Information im Klosterportal sowie auf Musik gibt es zum Finale des Wochenendes noch einmal in. Dort bildetden Abschluss der diesjährigen Oper Oder-Spree. Um 18 Uhr wird die Pfarrkirche zum Heiligen Kreuz zur Bühne. Händels weltliches Oratorium befasst sich mit der Schönheit, dem Vergnügen, der Zeit und der Wahrheit, die als Allegorien zutiefst menschliche Züge erhalten und sich in diesem moralischen Drama der Frage stellen müssen, wer am Ende über die anderen triumphiert. Hinzu kommt der Betrug, der in diesem fulminanten Wettstreit auch noch seine Finger im Spiel hat. Tickets gibt es in der Kloster-Information im Klosterportal sowie auf www.klosterneuzelle.de