Wer momentan das Friedrich-Wolf-Theater in Eisenhüttenstadt besucht, wird den großen Theatersaal kaum wiedererkennen. Der Bereich im Foyer ist ausgeräumt und neu eingerichtet. Das Theater bereitet sich auf ganz besondere Veranstaltungen vor.

Als das Friedrich-Wolf-Theater grundlegend saniert wurde, da hat man darauf geachtet, dass die langen Stuhlreihen im großen Theatersaal, die dort fest installiert sind, auch ausgebaut werden können. Die Idee war, dass man den Saal auch anders nutzen kann, wenn man die Bestuhlung rausräumt.

Sehr aufwändige Aktion in Eisenhüttenstadt

Sehr aufwändige Aktion in Eisenhüttenstadt

Oft wurde das bisher nicht in Angriff genommen. Theaterleiter Jens Zörner bestätigt: „Das ist sehr, sehr aufwendig und dauerte mehrere Tage." Die demontierten Stuhlreihen, jeweils Vierer-Paare werden unter der Bühne gelagert. Ein Nachteil des Saales ist, dass der Boden leicht ansteigt. Was bei der Reihenbestuhlung von Vorteil ist, weil man von den hinteren Reihen besser sehen kann, erweist sich nach dem Ausbau als Nachteil. Die Schräge muss durch ein Podest im hinteren Bereich ausgeglichen werden. Der Saal würde sich deshalb als Kongressraum oder Multifunktionsraum weniger eignen.

Jens Zörner stieß deshalb auch auf Skepsis, als er vor einiger Zeit im Ausschuss für Kultur und Sport sein Konzept vorstellte, wie der Theatersaal auch anders genutzt werden kann. Aus der Idee ist längst Realität geworden. Im vergangenen Jahr war Premiere. In diesem Jahr wird das Konzept unter dem Titel Ballhaus-Woche weitergeführt. Der Theaterleiter stellt fest: Beim Ausräumen hat sich schon eine gewisse Routine eingestellt.

So läuft der Kartenverkauf in Eisenhüttenstadt

Theaterleiter Jens Zörner und Steffi Hoffmann, Mitarbeitern für Öffentlichkeitsarbeit, freuen sich, wie der Theatersaal sich verändert hat. Mehrere Veranstaltungen sind geplant.

© Foto: Stefan Lötsch/MOZ „Viele Sachen machen wir genauso wie im letzten Jahr. Wir wollen auch denen eine Chance geben, die letzte Jahr nicht gekommen ist“, sagt der Theaterleiter. Und es scheint sich auszuzahlen: „Die Kartenverkäufe sind viel besser als letztes Jahr.“

Damit sich das Ausräumen auch lohnt, gibt es in der Ballhaus-Woche insgesamt sechs Veranstaltungen, die auf unterschiedliche Weise das Raumkonzept nutzen. Am Freitag ist ein „Best of Variete“ zu erleben. Die Besucher erwartet ein unterhaltsames Potpourri der Elite der Artisten: Handstandartistik, Jonglage, Zauberei und Luftartistik.

Theatersaal in Eisenhüttenstadt wird zum Ballhaus

Tanzen kann man auch am Sonntag, ab 16 Uhr, beim Tanzcafé mit der Gruppe „Wir4“. Bei Ballhaus-Atmosphäre lädt Musik von Swing bis Pop zum Tanzen ein.

Am Sonnabend, dem 30. September, ab 20 Uhr, wenn „Wenzel&Band“ auftreten, ist der Saal leergeräumt zum Stehkonzert. „Das ist dann wie in einem Clubraum“, sagt Jens Zörner. Das Konzert von „Wenzel&Band“ steht unter dem Motto „Ich lebe gern“. Geboten werden Lieder, an der die Band augenblicklich arbeitet, Lieder, aus der gerade erschienen Solo-Live CD sowie Lieder aus dem Fundus der letzten 52 Alben. Weitere Veranstaltungen in der Ballhaus-Woche sind das Kabarett Oderhähne am 2. Oktober um 20 Uhr sowie die Zaubershow COQ AU VIN, ein Kindervarieté am 3. Oktober, um 15 Uhr.

Weiter Pläne in Eisenhüttenstadt in Vorbereitung

Derweil will Jens Zörner das Konzept im nächsten Jahr weiterentwickeln und weitere Nutzungsmöglichkeiten für den leergeräumtem Saal erschließen. So sind Theateraufführungen möglich, wo die Aufführung nicht auf der Bühne stattfindet, sondern im Saal und die Zuschauer drum herum sitzen.