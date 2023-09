Wer im Umfeld der Gigafactory von Tesla in Grünheide mit dem Auto unterwegs ist, der weiß: Dort wird auch anderthalb Jahre nach der Fabrik-Eröffnung weiter fleißig am Ausbau der Infrastruktur gewerkelt. Die Verbreiterung der L38, die direkt vor den Fabrik-Toren verläuft, ist bereits weitgehend fertig. Mitten im Bau dagegen befindet sich weiterhin die unmittelbar angrenzende A10-Anschlusstelle Freienbrink, über die das Gros der Mitarbeitenden und Lieferanten täglich zur Autofabrik kommt.

Kürzlich mussten hier die Traggerüste der neuen Brücke unter Vollsperrung der Autobahn an zwei Sonntagen abgebaut werden . Als Nächstes werde der Brückenüberbau etwas abgesenkt und mit dem Bau der neuen Auffahrt-Rampe begonnen, teilte der Landesbetrieb Straßenwesen mit.

Umbau der A10-Ausfahrt Freienbrink in Richtung Erkner

Parallel dazu wird ab 18. September der Verkehr auf der bestehenden Ausfahrt in Freienbrink in Fahrtrichtung Norden (Rampe 1) verändert – also vom Dreieck Spreeau kommend. „Es wird eine Mittelstreifenüberfahrt gebaut“, so Steffen Streu, Sprecher des Landesbetriebs Straßenwesen. Auch eine eintägige Vollsperrung ist dazu wohl nötig. Sie soll an einem Sonnabend erfolgen. Wann genau, stehe aber noch nicht fest.

Anschlusstelle Freienbrink: Zum Ausbau der bestehenden Rampen 1 und 2 in Fahrtrichtung Erkner (Norden) sind womöglich Sperrungen nötig.

© Foto: Landesbetrieb Straßenwesen

Anschließend soll unter halbseitiger Verkehrsführung auf der bisherigen Rampenfahrbahn eine neue Fahrbahn gebaut werden. Sobald die neue fertig ist, werde die alte zurückgebaut, heißt es.

Auffahrt bei Tesla in Richtung Erkner folgt