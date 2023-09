Am Wochenende (9. und 10. September) herrscht in Erkner sportlicher Ausnahmezustand. Bei vier Wettbewerben messen sich Triathlon-Sportler und -sportlerinnen aus aller Welt in den Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen. Für Ironman Germany ist das Wochenende in Erkner der Saisonabschluss aller Wettkämpfe im Jahr 2023.

● In Erkner finden vier Triathlon-Wettbewerbe statt: Am Samstag der Triathlon 50!50 (Olympische Disziplin), die Distanz 40:18:40 und der Ironkids: Der Höhepunkt am Sonntag ist der Ironman 70.3., die Halbdistanz zum klassischen Ironman.



● Eine Nachbargemeinde von Erkner ist wegen der Sperrungen für Pkws während der Rennen gerichtlich gegen den Verlauf der Radstrecke vorgegangen. Hier gibt es Informationen zum Ausgang des Streits

