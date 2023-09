Beim Ironman, der am Wochenende des 9. und 10. September stattfindet, herrscht in Erkner der sportliche Ausnahmezustand. Die brandenburgische Stadt liegt in unmittelbarer Nähe zur Metropole Berlin. Rund 12.000 Menschen leben hier. An gewöhnlichen Tagen rollt ein Vielfaches an Autos und Lkws hier durch. Anders wird es am Triathlon-Wochenende aussehen.

Dann nämlich werden in Erkner mehr als 3.000 Athleten erwartet: 2.000 allein zum Ironman 70.3 – dies ist die Halbdistanz des klassischen Ironman. Dazu kommen zwei weitere Triathlon-Wettbewerbe und der Ironkids. Bis auf die Jugendlichen werden alle Sportler und Sportlerinnen auf den Straßen der Region um gute Platzierungen kämpfen – beim Radfahren und Laufen. Die Folge: Der Verkehr auf den Hauptverkehrsadern kommt weitgehend zum Erliegen.

Erkner, Neu Zittau, Burig, Steinfurt, Hartmannsdorf und Spreeau mit Auto meiden

Auswärtige, die am Wochenende Erkner besuchen, nutzen am besten den ÖPNV (S-Bahn oder RE1) oder das Fahrrad. Das betrifft Besucher des Ironman ebenso wie Menschen, die hier zur Arbeit müssen. Auch die Parkplätze an den Rändern der betroffenen Kommunen werden knapp sein, da viele Einheimische ihre Autos dort vor dem Wochenende abstellen. Dazu kommen die Besucher der Stadt.

Berufsgruppen, die zwingend auf den Pkw angewiesen sind, wie beispielsweise Angehörige von Pflegediensten, wurden bereits gesondert von den Organisatoren angeschrieben und informiert. Außerdem wurden an die Anwohner Info-Flyer verschickt. Wichtig ist: Rettungsfahrzeuge können zu jeder Zeit passieren.

Sperrungen und Ausfahrt-Zonen für Anwohner

Auch und insbesondere für Anwohner in Erkner und den Orten Neu Zittau, Burig, Steinfurt, Hartmannshof und Spreeau gilt an diesem Wochenende: Wer kann, lässt am Wochenende tagsüber sein Auto stehen. Die Sperrungen beginnen ab circa 7.30 Uhr. Wer die Rad- oder Laufstrecke von Ironman kreuzt, ist gut beraten, sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu bewegen (Siehe Karten 1 und 2).

Die Athleten schwimmen zuerst 1,9 Kilometer im Dämeritzsee, danach gehts aufs Rad fürs 90-Kilometer-Radrennen. Die Radstrecke erstreckt sich von Erkner über die Orte Neu Zittau, Burig, Steinfurt, Hartmannsdorf und Spreeau, wobei östlich ein „Loop“, eine zweite Runde, gefahren wird.

Ironman 2023: Fahrradstrecke „Bike Course“ durch Erkner, Neu Zittau, Burig, Steinfurt, Hartmannsdorf, Spreeau (Karte 1)

© Foto: Ironman

Als dritte Disziplin laufen die Athleten einen Halbmarathon von rund 21 Kilometer. Dabei drehen sie vier Runden durch Erkner.

Ironman 70.3: Lauf-Strecke "Run Course" in Erkner (Karte 2)

© Foto: Ironman

Karten mit Zeiten zu den Sperrungen in Erkner

Die Stadt Erkner und Ironman haben zum Thema „Sperrungen 9. und 10. September in Erkner“ zwei Karten veröffentlicht. Diese zeigen verschiedene Sperrzeiten in den Wohngebieten (bunte Felder auf Karte 3 und 4).

Ironman 70.3 Erkner: Sperrungen am Samstag, 9.September 2023 (Karte 3)

© Foto: Ironman/Bearbeitung MOZ Jörn Sandner

Ironman 70.3 Erkner: Sperrungen am Sonntag, 10.September 2023 (Karte 4)

© Foto: Ironman/Bearbeitung MOZ Jörn Sandner

Für den Fall, dass sich einzelne Personen in den von den Sperrungen betroffenen Wohngebieten mit dem Auto über die Rad- oder Laufstrecke bewegen müssen, gibt die Stadt Erkner Hinweise. Wer zwischen der Uferstraße und dem Dämeritzsee wohnt und Samstag zwischen 7.30 Uhr und 12.30 bzw. Sonntag von 7.30 und 17 Uhr dringend mit dem Pkw Erkner verlassen muss, der möge seinen Wagen vor Beginn der Sperrung nördlich der Buchhorster Straße und östlich der Uferstraße parken (Karten 3 und 4).

Von dort gibt es die Möglichkeit, über ein Einbahnstraßensystem zum Schleusungspunkt Walter-Smolka-Straße zu gelangen. Ähnliches nur mit anderen Zeiten (Siehe Karte 3 und 4) gilt für die Bewohner nördlich des Dämeritzsees.

Ironman: Der Schleusungspunkt Walter-Smolka-Straße wird nur über ein Einbahnstraßensystem zu erreichen sein. Je mehr davon Gebrauch machen, desto langwieriger das Kreuzen der Strecke.

© Foto: Kerstin Ewald

Aber Achtung: Je mehr Menschen die Möglichkeit nutzen, desto langwieriger wird die Schleusung. Wer westlich der Neu Zittauer Straße wohnt, kann sich während des Rennens mit dem Auto allenfalls nach Süden, Richtung Neu Zittau bewegen.

Wer östlich der Friedrichstraße und der Neu Zittauer Straße ansässig ist, hat den Vorteil, dass er oder sie Erkner mit dem Auto Richtung Woltersdorf und Richtung Autobahn A10 verlassen kann. Dabei bleibt auch die Ernst-Thälmann-Straße frei. Eine Ausnahme bilden die Einwohner des Ringbereichs der Straße Am Kurpark (Hausnummern 18-29). Sie müssen, falls sie absehbar dringend Erkner verlassen müssen, das Auto vor dem Rennen in einem offenen Bereich, zum Beispiel Richtung Autobahn (Fürstenwalder Straße), parken.

Für alle, die nun ihren Wagen trotz Sperrungen bereitstellen wollen, gilt es zu bedenken: Auch die Parkplatzsuche am Freitag kann mühevoll werden. Grundsätzlich stehen zwar bekannte öffentliche Parkflächen, beispielsweise der Wanderparkplatz Fürstenwalder Straße und die Flächen in der Hans-Lebach-Straße zur Verfügung. Doch je näher der Ironman rückt, desto mehr dürften die Parkplätze auch von Erkners sportinteressierten Gästen frequentiert werden. Daneben sind zusätzliche Parkverbote in den Renn- und Umleitungsstrecken zu beachten (Z.B. Breitscheidstraße).

Hotline ab 7. September geschaltet



Für alle Hilfesuchenden wird während des Ironman Erkner eine Hotline geschaltet. Die Nummer: 069 /870002888. Sie ist Donnerstag (7.9.) und Freitag (8.9.) von 10 bis 18 Uhr und am Wochenende von 7 bis 18 Uhr erreichbar. Zudem gibt es auf der Internetseite von Ironman eine interaktive Karte , die für den Orten die Sperrungen anzeigt. Das sind die Sperrzeiten am Samstag, 9. September: Radstrecke: Ab 7.30 Uhr in Erkner (u.a. Am Dämeritzsee, Friedrichstraße, Neu Zittauer Straße), Neu Zittau, Burig, Steinfurt, Hartmannsdorf, Spreeau und Freienbrink. Freigabe bis 10.50 Uhr. Laufstrecke Erkner: Vorsperrung ab 7.30 Uhr. Erste Läufer ab ca. 9.15 Uhr (u.a. Am Dämeritzsee, Friedrichstraße, Neu Zittauer Straße, Pfälzer Straße, Heinrich-Heine-Straße, Buchhorster Straße, Uferstraße, Seestraße, Rathauspark). Freigabe ab 12.30 Uhr.



Das sind die Sperrzeiten am Sonntag, 10. September: Radstrecke: Ab 7.30 Uhr in Erkner (u.a. Am Dämeritzsee, Friedrichstraße, Neu Zittauer Straße, Gerhart-Hauptmann-Straße), Neu Zittau (Freigabe ab 10.30 Uhr), Burig (10.30 Uhr), Steinfurt (10.45), Hartmannsdorf (13.40), Spreenhagen (13.30), Braunsdorf (13.10), Neu Hartmannsdorf (13.40), Freienbrink (13.55), Karutzhöhe (14.10). Laufstrecke Erkner: Vorsperrung ab 7.30 Uhr. Erste Läufer ab ca. 10.30 Uhr (u.a. Am Dämeritzsee, Friedrichstraße, Neu Zittauer Straße, Pfälzer Straße, Heinrich-Heine-Straße, Buchhorster Straße, Börnestraße, Georg-Weerth-Straße, Freiligrathstraße, Uferstraße, Seestraße, Rathauspark). Freigabe bis 17.30 Uhr.

Die Ironman-Veranstalter weisen darauf hin, dass es sich bei den abgesperrten Strecken um einen Veranstaltungsraum handelt. Wer dort – beispielsweise mit dem Auto – einen Unfall verursache, für den bestehe kein Versicherungsschutz. Hintergrund des Hinweises sind Einträge in Sozialen Netzwerken, in denen es heißt, man würde sich von den Streckenposten nicht aufhalten lassen und trotzdem auf die gesperrte Straße fahren.