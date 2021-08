Wagt sich noch jemand aus der Deckung – oder doch nicht? Das war in den vergangenen Wochen die spannende Frage, was die vorgezogene Bürgermeister-Wahl in der Gemeinde Woltersdorf angeht. Nun steht fest: Es bleibt bei den vier bereits bekannten Kandidaten, die um die Nachfolge von Amtsinhaberin Margitta Decker buhlen. Mit Mandy Schaller (CDU, Unternehmerin) ist eine Frau darunter, die anderen drei sind Männer: Sebastian Meskes (Linke, Angestel...