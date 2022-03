Die aktuelle Situation in der Ukraine sorgt im Landkreis Oder-Spree weiter für zahlreiche Solidaritätsaktionen. In Erkner werden Spenden gesammelt , in Woltersdorf ist am Freitag eine Kundgebung geplant – und auch in Schöneiche wird ein Zeichen gesetzt. Unter dem Slogan „Musik für den Frieden“ findet dort am Samstag, 5. März, ein Konzert von Künstlern auf dem Marktplatz statt. Los geht es um 14 Uhr.