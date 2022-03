In einer gemeinsamen Erklärung haben die Gemeindevertreter von Woltersdorf den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine scharf verurteilt. „Unsere Solidarität gilt den Menschen in der Ukraine, die Opfer dieses Krieges sind. Dieser Krieg gefährdet nicht nur den Frieden und die Sicherheit in Europa, sondern in der ganzen Welt“, heißt es in einem Schreiben, das Bündnis 90/Grüne, CDU, FBW, Linke, SPD, UW und WBF unterzeichnet haben.