Tesla lässt die Infrastruktur rund um die Fabrik in Grünheide wachsen. Dazu gehört auch der Umbau der direkt angrenzenden A10-Anschlusstelle Freienbrink, die neben dem Lieferverkehr auch Hunderte Gigafactory-Mitarbeiter täglich nutzen. Sie bekommt unter anderem eine neue Brücke sowie weitere Fahrspuren.

Für die Bauarbeiten sind immer wieder kurzzeitige Sperrungen nötig. Die nächste soll am 23. September, einem Sonnabend, erfolgen, wie die Autobahn GmbH nun mitgeteilt hat. Betroffen ist diesmal aber nicht eine komplette Richtungsfahrbahn, wie noch im August.

Freienbrink-Abfahrt von 8 bis 24 Uhr dicht

Die Sperrung umfasst diesmal lediglich eine Abfahrt in Freienbrink, nämlich die in Richtung Erkner und Autobahndreieck Barnim. Sie wird von 8 Uhr bis 24 Uhr nicht nutzbar sein.

Die Umleitung erfolgt von Freienbrink aus über die A10 in Fahrtrichtung Hamburg und Prenzlau bis zur nächstfolgenden Anschlussstelle Erkner. Hier muss man wenden und in der Gegenrichting direkt wieder auf die A10 auffahren, also in Fahrtrichtung Dreieck Spreeau, Frankfurt (Oder) und Dresden. Und dann in Freienbrink abfahren.