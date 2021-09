Aus vier mach zwei: Wer bei den vorgezogenen Neuwahlen um das Bürgermeisteramt in Woltersdorf das Rennen macht, entscheidet sich wie schon 2015 erst in einer Stichwahl. Dabei kommt es zum Duell zwischen Christian Stauch (30, SPD) und Mandy Schaller (46, CDU), die bei den Wahlen am Sonntag jeweils d...