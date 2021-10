Eine Woche vor der Stichwahl um den Posten des Bürgermeisters in Woltersdorf am 10. Oktober bekommt SPD-Kandidat Christian Stauch gleich doppelt Unterstützung. Sebastian Meskes (Linke) und Jans Manshardt (Bündnis 90/Grüne), die in der Hauptwahl noch gegen Stauch angetreten waren , rufen nun zur W...