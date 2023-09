Viele Menschen hatten sich bereits eine halbe Stunde vor Beginn der Jubiläumsfeier der Frankfurter Stadtverkehrsgesellschaft (SVF), also gegen 9.30 Uhr, an der Haltestelle Europa-Universität versammelt. Sie warteten gespannt auf den Straßenbahnkorso, der unter anderem historische Straßenbahnen aus dem vergangenen Jahrhundert enthielt. Dieser sollte der Auftakt der Jubiläumsfeier zum 125-jährigen Bestehen der Straßenbahnen sein.

Kurz nach 10 Uhr war es endlich so weit. Die Fanfarengarde ging mit Marschmusik voran, die ausverkauften Straßenbahnen folgten in langsamem Tempo. Den Mitfahrenden war die Begeisterung im Gesicht abzulesen, Außenstehende fotografierten und filmten fleißig, um diese Momente für die Ewigkeit festzuhalten. Nicht wenige von ihnen winkten den Straßenbahnführern begeistert zu und wurden zurückgegrüßt.

„Die ersten zwei Straßenbahnen im Korso sind unsere ältesten“, sagt Nico Heising vom Verein Historische Straßenbahnen Frankfurt (Oder). Die Tramwagen seien 1936 gebaut worden und kämen aus Wismar. „Dahinter haben wir LOWA-Wagen aus dem Hause Gotha“, so Heising weiter.

Diese seien in der Nachkriegszeit, Mitte der 1950er-Jahre, gebaut worden. Heising zufolge, der eine der Straßenbahnen an diesem Tag fuhr, seien alle Wagen ausverkauft. Im Korso befanden sich neun Straßenbahnen und zwei Arbeitswagen. Heising schätzt, dass an diesem Tag etwa 250 Fahrgäste mitgefahren sind.